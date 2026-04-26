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Os indivíduos têm passagens pela polícia por crimes anteriores

A Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante, no sábado (25), dois homens, de 19 e 26 anos, suspeitos de praticar dois roubos seguidos em postos de combustíveis no município de Carauari, a 788 quilômetros de Manaus.

A 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) coordenou a ação. Além disso, a Polícia Militar do Amazonas e a Guarda Civil Municipal (GCM) participaram da operação.

Suspeitos agiram em sequência

Segundo o delegado Fradson Willian, o primeiro crime ocorreu na sexta-feira (24), quando a dupla assaltou um posto de combustíveis na cidade.

Em seguida, na madrugada de sábado, os suspeitos voltaram a agir e atacaram outro estabelecimento. Durante o segundo assalto, eles levaram dinheiro dos frentistas.

Logo após os crimes, as equipes iniciaram diligências e intensificaram as buscas. Para isso, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança e levantaram informações sobre os suspeitos.

“Após os crimes, as equipes iniciaram diligências ininterruptas, com base em levantamentos de informações e análise de imagens de câmeras de segurança. Como resultado, os suspeitos foram identificados e presos em uma área de mata no bairro 55, em Carauari”, explicou o delegado.

Polícia apreende arma, drogas e dinheiro

Durante a operação, os policiais encontraram R$ 140 em espécie, três porções de substância com características de cocaína, uma arma de fogo caseira calibre .38, uma arma branca, um aparelho celular e duas munições.

Além disso, a investigação apontou que os suspeitos usaram a arma de fogo nos assaltos.

Dupla já tinha passagens pela polícia

Conforme as investigações, os dois homens já acumulavam passagens pela polícia por outros crimes.

Agora, a Justiça vai analisar os casos. Enquanto isso, os suspeitos responderão por roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Por fim, após os procedimentos na delegacia, os policiais encaminharam a dupla para ficar à disposição da Justiça.

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