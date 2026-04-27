Uma sucuri foi flagrada tentando arrastar uma capivara pela cabeça às margens de um córrego na zona rural de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. A cena, registrada em vídeo na tarde de quinta-feira (23), mostra o momento do ataque do animal silvestre.
O caso aconteceu em uma fazenda localizada a cerca de 20 km do município, no sentido de Nioaque. No vídeo, a cobra aparece próxima à água tentando puxar o corpo da capivara para se alimentar.
Veja vídeo:
VÍDEO: Briga em festa termina com adolescente de 14 anos morta a facadas em Tefé
Suspeito de ataque durante jantar com Trump será indiciado na segunda