Polícia

Quatro suspeitos foram identificados , entre eles dois adultos e dois adolescentes

Uma adolescente de 14 anos, identificada como Ana Beatriz Paulino Vastro, foi morta a facadas após uma briga de rua na madrugada deste domingo (26/04), em Tefé, no interior do Amazonas. O crime aconteceu depois que a vítima saiu de uma festa e discutiu com outra mulher.

Segundo informações preliminares, Ana Beatriz e a outra envolvida começaram a discutir logo após deixarem o evento e, em seguida, entraram em luta corporal no meio da rua. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as duas trocam agressões enquanto várias pessoas assistem a confusão.

Em outro registro, a suspeita aparece desferindo golpes de faca nas costas da adolescente. Mesmo ferida, Ana Beatriz ainda tenta caminhar, mas cai logo depois e morre.

Segundo a PM, duas suspeitas de 27 anos, e outra de 18 anos, foram detidas no hospital. Outros dois adolescentes também foram apreendidos. Todos foram levados à delegacia e ao Conselho Tutelar.

A Polícia Civil do Amazonas informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé.

Veja vídeo:

Leia mais

Tio e avô são presos por estupro de vulnerável contra duas vítimas no Amazonas

Emboscada a tiros deixa dois feridos no interior do Amazonas