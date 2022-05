Corpo de Bombeiros do AM encerra campanha contra exploração de crianças e adolescentes

Manaus (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou nesta terça-feira (17), no auditório do Comando Geral, no bairro Petrópolis, a solenidade de encerramento alusiva à Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foi a primeira vez que o CBMAM aderiu à mobilização nos quartéis de Manaus.

Como o tema “Faça Bonito”, a corporação realizou durante toda a manhã de hoje um circuito de atividades, rodas de conversas, palestras e apresentação cultural para 150 crianças do Programa Educacional Bombeiros Mirim (Proebom).

Dentro da programação foram trabalhados outros temas transversais, como alusão aos direitos – no qual as crianças fizeram um ato declarando o que é o direito da criança e do adolescente –, o que é o direito fundamental, o que viola esse ato e como são garantidos esses direitos.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, assinalou que a ação marca o encerramento das atividades que foram realizadas desde o início de maio nos quartéis dos bombeiros.

“Desde o início do mês, nossos profissionais de saúde do CBMAM estiveram realizando, em nosso quartéis, palestras, orientações e atividades lúdicas sobre os direitos das crianças e adolescentes para os alunos que participam do Proebom”, destacou o comandante-geral.

“Nós, como sociedade, não podemos permitir que as crianças sejam exploradas sexualmente. Elas precisam crescer em um ambiente saudável e sem traumas para uma boa formação cidadã, para que no futuro se lembrem que tiveram uma boa infância”, complementou.

Mobilização

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é comemorado no dia 18 de maio e foi instituído pela Lei Federal nº 9.970/2000.

A data é uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território brasileiro.

