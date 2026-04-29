Polícia

Droga estava escondida em malas e bolsas

Um grupo foi preso com mais de 100 kg de drogas ao desembarcar na Balsa Amarela, em Manaus, nesta quarta-feira (29/04). Ao todo, foram apreendidos 106 kg de maconha do tipo skunk que estavam escondidos em malas e bolsas.

De acordo com a polícia, quatro pessoas foram flagradas na ação, entre elas uma adolescente de 17 anos. O grupo estava em uma lancha que saiu de Coari com destino à capital, mas, para evitar a fiscalização, os suspeitos embarcaram somente após a vistoria, já com a droga.

Foto: Divulgação

A prisão aconteceu após uma denúncia, no momento em que os suspeitos desciam da embarcação. Três homens foram presos em flagrante, enquanto a adolescente foi apreendida.

Todo o material foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

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