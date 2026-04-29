Polícia

Criança apresentava desnutrição proteico-calórica e hematomas pelo corpo

Maria Ester Castro do Nascimento, de apenas 6 meses, morreu após dar entrada em uma unidade de saúde de Manaus, na tarde de terça-feira (28/04), apresentando sinais de agressão e desnutrição severa.

De acordo com informações preliminares, a criança apresentava um quadro de desnutrição severa e diversos hematomas espalhados pelo corpo, principalmente na região do rosto, indicando possíveis agressões físicas.

Após a confirmação da morte, policiais militares foram chamados até a unidade e levaram os pais da criança para uma delegacia.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apurar as circunstâncias da morte.

Leia mais

Motociclistas batem de frente ao se distraírem com malabarista em Tefé

Justiça Federal derruba suspensão de licitação e libera obras no “trecho do meio” na BR-319