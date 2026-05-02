Amazonas

Ato destaca uma inflexão jurídica importante e talvez o início de uma nova compreensão institucional sobre a rodovia mais estratégica para o Amazonas

A recente decisão da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao suspender a liminar que travava licitações para o trecho do meio da BR-319, pode representar mais do que um destravamento administrativo.

O ato destaca uma inflexão jurídica importante e talvez o início de uma nova compreensão institucional sobre a rodovia mais estratégica para o Amazonas. Claramente, esse novo indicativo não pode passar despercebido pela bancada federal do Amazonas nem pelo Governo do Estado.

Ao distinguir obras de manutenção e recuperação do processo maior de pavimentação integral em licenciamento no IBAMA, a decisão introduz um marco especial. Pela primeira vez em muito tempo, o debate jurídico sobre a BR-319 deixa de ser tratado exclusivamente sob a lógica do impedimento e passa a admitir, com maior nitidez, uma ponderação entre proteção ambiental, interesse público e integração nacional.

A decisão é um grande sinal. E sinais políticos e jurídicos precisam ser lidos com visão maior. A decisão da presidência do TRF1 não encerra o litígio, mas aponta que há espaço para reavaliar premissas que por anos condicionaram o debate sobre a rodovia.

Ao afirmar que a conservação da estrada existente não se confunde automaticamente com novo empreendimento e ao advertir contra ingerência indevida sobre escolhas técnicas da Administração, o tribunal abre uma fresta institucional que exige atenção. Agora, mais do que comemorar a liberação dos pregões, é hora de preparar os próximos passos.

A bancada federal precisa agir de forma coordenada em Brasília para acompanhar cada etapa do licenciamento, reforçar o diálogo com órgãos federais, monitorar o andamento do processo no IBAMA e atuar para que o novo ambiente jurídico se converta em avanço concreto rumo à pavimentação integral.

O Governo do Amazonas também precisa assumir protagonismo. Não basta observar o processo. É preciso participar dele. Cabe ao Estado fortalecer sua articulação institucional, apoiar tecnicamente o avanço do licenciamento e construir, junto à União, uma estratégia permanente para que a discussão da BR-319 não volte a ser capturada apenas pela lógica do bloqueio.

A presente oportunidade é sensível, mas é real. E o Amazonas não pode desperdiçá-la. Trata-se de fazer justiça federativa com um estado há décadas apartado dos grandes centros nacionais por via rodoviária e que convive com um sistema hidroviário ainda insuficiente para responder, sozinho, às demandas de integração, abastecimento e desenvolvimento.

Urge corrigir essa distorção histórica. Nenhuma unidade da federação deveria depender de tamanha precariedade logística para se conectar ao restante do país. A BR-319 não é apenas uma estrada. É uma discussão sobre cidadania territorial. Sobre soberania. Sobre igualdade federativa.

A decisão do TRF1 pode ter inaugurado um novo capítulo jurídico. Mas esse capítulo só produzirá efeitos políticos concretos se houver vigilância, articulação e capacidade de transformar um sinal judicial em agenda institucional.

O momento exige atenção redobrada. Exige unidade da bancada. Exige atuação do Executivo estadual. Exige leitura estratégica. Porque talvez o que tenha surgido agora não seja apenas uma decisão favorável, mas uma rara janela de oportunidade. E janelas assim não permanecem abertas para sempre.

Juscelino Taketomi é jornalista, colaborador do EM TEMPO e assessor especial na Assembleia Legislativa do Amazonas



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