Festa do Trabalhador

Evento da Prefeitura reúne música, dança e feira gastronômica no feriado de 1º de maio

A Prefeitura de Manaus divulgou a programação oficial da Festa do Trabalhador em Manaus, que acontecerá nesta sexta-feira (1º), no complexo turístico da Ponta Negra. O evento ocupará a Casa de Praia Zezinho Corrêa e o anfiteatro da Ponta Negra.

Além disso, a celebração homenageará os trabalhadores da capital com atrações musicais, atividades culturais e momentos de lazer para toda a família.

Festa do Trabalhador em Manaus terá programação diversificada

Segundo a organização, a proposta é oferecer uma experiência completa ao público. Por isso, o evento reunirá shows ao vivo, aulões de dança e atrações culturais em diferentes horários.

Dessa maneira, os visitantes poderão aproveitar atividades variadas ao longo de todo o dia e da noite.

Feira Gastronômica amplia programação do evento

Além da festa principal, o público também poderá visitar a Feira Gastronômica do Trabalhador, instalada no calçadão recuado da Ponta Negra.

A feira começa em 29 de abril e segue até 3 de maio. Durante esse período, mais de 30 empreendedores comercializarão pratos típicos da culinária amazonense.

Com isso, o evento também fortalece o empreendedorismo local e movimenta a economia da capital.

Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe aulões de dança

A Prefeitura de Manaus divulgou a programação da Festa do Trabalhador em Manaus, que acontece nesta sexta-feira (1º/5), no complexo turístico da Ponta Negra. O evento será realizado na Casa de Praia Zezinho Corrêa e no anfiteatro.

Além disso, a iniciativa celebra o Dia do Trabalhador com uma agenda diversificada. Dessa forma, a programação inclui música ao vivo, aulões de dança e atividades culturais para diferentes públicos.

Festa do Trabalhador em Manaus reúne lazer, cultura e integração

Segundo a organização, o evento foi planejado para valorizar os trabalhadores e proporcionar momentos de lazer.

Além disso, a festa busca promover integração entre famílias e amigos. Por isso, a programação foi estruturada para atender diferentes gostos e faixas etárias.

Assim, o público poderá aproveitar atrações ao longo de toda a noite em um ambiente aberto e acessível.

Feira Gastronômica amplia programação do evento

Antes mesmo da festa principal, a Feira Gastronômica do Trabalhador já movimenta o espaço. Ela ocorre entre os dias 29 de abril e 3 de maio no calçadão recuado da Ponta Negra.

Além disso, mais de 30 empreendedores participam da ação. Dessa maneira, o público encontra pratos típicos da culinária amazonense e opções variadas.

Consequentemente, a feira também fortalece o comércio local e gera renda para pequenos negócios.

Programação na Casa de Praia Zezinho Corrêa

Na Casa de Praia Zezinho Corrêa, a Festa do Trabalhador em Manaus terá atividades voltadas à dança e ao entretenimento:

16h às 17h: Aulão de dança com professor Matheus

Aulão de dança com professor Matheus 17h às 17h30: Mix de músicas

Mix de músicas 17h30 às 18h30: Aulão de dança com professor Gabriel

Aulão de dança com professor Gabriel 18h30 às 21h: Intervalo musical

Intervalo musical 21h às 22h: Aulão de dança com professor Félix

Além disso, os aulões prometem animar o público e incentivar a participação coletiva.

Anfiteatro terá shows e apresentações musicais

Enquanto isso, o anfiteatro da Ponta Negra receberá apresentações musicais ao longo da noite:

17h às 18h: DJ Jhon

DJ Jhon 18h às 19h30: Chora Cachorro (Brega Rock)

Chora Cachorro (Brega Rock) 19h30 às 20h: DJ Jhon

DJ Jhon 20h às 21h30: Mikael (Pagode)

Mikael (Pagode) 21h30 às 22h30: DJ Jhon

DJ Jhon 22h30 às 23h30: Forró Brizado

Assim, o evento garante variedade musical e mantém o público engajado durante toda a programação.

Evento deve atrair grande público no feriado

Além de homenagear os trabalhadores, a Festa do Trabalhador em Manaus também deve movimentar a economia local.

Portanto, a expectativa é de grande presença de público ao longo do dia. Ao mesmo tempo, o evento reforça a Ponta Negra como um dos principais espaços de lazer da cidade.

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