Polícia

Criminosos fugiram de moto e deixaram vítima ferida

O empresário João Bosco dos Santos, de 87 anos, foi amarrado e torturado durante um assalto dentro do próprio comércio, na quarta-feira (29/04), no bairro Betânia, zona Sul de Manaus.

Segundo as informações preliminares, o idoso foi surpreendido por criminosos durante o expediente no estabelecimento, localizado na Avenida Adalberto Valle. Câmeras de segurança registraram toda a ação, que mostra dois homens chegando ao local em uma motocicleta modelo XRE 190, enquanto um terceiro suspeito dava apoio do lado de fora.

Dentro do comércio, João Bosco foi dominado, amarrado e sofreu agressões físicas enquanto os criminosos reviravam o local em busca de dinheiro e objetos de valor. A violência deixou o empresário ferido e o estabelecimento sujo de sangue.

Após o crime, os suspeitos fugiram na motocicleta. Até o momento, não há confirmação sobre o que foi levado durante o assalto.

As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que busca identificar os suspeitos e esclarecer o caso. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelos números 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, ou 197, no disque-denúncia.

Veja vídeo:

Empresário é amarrado e torturado durante assalto na Betânia em Manaus pic.twitter.com/6zISRzMuvN — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 30, 2026

Leia mais

Confira o resultado final dos concursos da Semmas e CGM em Manaus

Montanhista morre após queda de 80 metros durante escalada