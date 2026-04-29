Aprovados

Lista definitiva encerra etapas e abre caminho para homologação e convocação dos aprovados.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus divulgou o resultado final dos concursos públicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e da Controladoria-Geral do Município (CGM). A publicação saiu na edição nº 6300 do Diário Oficial do Município (DOM), no dia 28 de abril.

Resultado final dos concursos em Manaus

A divulgação marca o encerramento das etapas de avaliação e define a classificação definitiva dos candidatos.

Ao todo, os concursos ofertaram 65 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior.

Distribuição das vagas

A Semmas disponibilizou 30 vagas para cargos como analista municipal, com especialidades em Geografia, Química, Geologia e engenharias Ambiental, Civil e Florestal, além de funções técnicas.

Já a CGM ofertou 35 vagas, incluindo auditor de controle interno, nas áreas de Finanças, Contabilidade, Engenharia e Tecnologia da Informação, além de assistente de controle interno para nível médio.

Próximos passos após o resultado

Com o resultado final publicado, a próxima etapa será a homologação dos concursos pela prefeitura.

Após esse processo, o município poderá iniciar a convocação, nomeação e posse dos aprovados, conforme a ordem de classificação e a necessidade dos órgãos.

Fortalecimento do serviço público

Segundo o titular da Semmas, Fransuá Matos, a chegada de novos servidores vai reforçar a qualidade dos serviços e o controle ambiental na cidade.

O secretário de Administração e Gestão, Heliatan Botelho, destacou que novos concursos já estão previstos, incluindo um edital com mais de 500 vagas para a Guarda Municipal de Manaus.

Número de inscritos

Os certames foram organizados pelo Instituto Consulplan e atraíram milhares de candidatos.

O concurso da CGM, o primeiro do órgão, registrou mais de 16 mil inscritos. Já a Semmas teve cerca de 1,6 mil candidatos para cargos de nível superior.

Confira do resultado

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