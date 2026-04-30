Título de eleitor

Ação oferece transporte, mutirões e orientação para ampliar acesso à cidadania em comunidades da capital

Publicado em 30 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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A Central Única das Favelas (CUFA) Amazonas está promovendo a carona solidária para regularizar título de eleitor em Manaus como parte de uma mobilização comunitária voltada à ampliação do acesso à cidadania. A iniciativa reúne mutirões, rodas de conversa e apoio logístico para facilitar o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a ação prioriza mulheres, jovens, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

Mobilização no Grande Vitória incentiva participação cidadã

No bairro Grande Vitória, na zona leste da capital, cerca de 500 mulheres participam de ações de conscientização sobre a importância do voto.

Como resultado, a mobilização já garantiu quase 100 agendamentos para:

Emissão da primeira via do título

Solicitação de segunda via

Transferência eleitoral

Segundo a liderança comunitária Robson Vale, o voto representa um instrumento essencial de transformação social.

CUFA amplia atendimentos no Prosamim com apoio ao deslocamento

Na região do Prosamim, a organização também oferece suporte para deslocamento até o Tribunal Regional Eleitoral.

Dessa forma, voluntários ajudam moradores que enfrentam limitações físicas ou financeiras para comparecer ao atendimento eleitoral.

De acordo com Ramon Rofe, mais de 100 pessoas já receberam atendimento na região.

Carona solidária facilita regularização eleitoral no Alvorada

No bairro Alvorada, a carona solidária para regularizar título de eleitor oferece transporte gratuito para mulheres e pessoas com deficiência física.

Assim, a iniciativa reduz barreiras de acesso e incentiva a regularização do documento.

Segundo Cristiana Marinho, muitas mulheres deixam de buscar o serviço por falta de recursos financeiros.

Ação reforça acesso à cidadania em comunidades de Manaus

Com as atividades em diferentes zonas da cidade, a CUFA busca aproximar serviços eleitorais das comunidades e ampliar a inclusão social.

Portanto, a CUFA Amazonas promove carona solidária para regularizar título de eleitor como estratégia para fortalecer a participação cidadã e facilitar o acesso a direitos fundamentais em Manaus.

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