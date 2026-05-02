Organização

Especialista aponta que a educação financeira desempenha papel fundamental para mudar a percepção do seguro de vida de “gasto” para investimento em proteção.

O seguro de vida ganha cada vez mais espaço no Brasil. com crescimento superior a 21% em 2024, segundo dados da Fenaprevi e da Superintendência de Seguros Privados (Susep), refletindo um movimento de maior atenção das pessoas à proteção financeira. Ainda assim, o tema segue cercado por percepções limitadas e, muitas vezes, equivocadas.

Culturalmente, o brasileiro ainda associa o seguro de vida à morte, deixando de enxergá-lo como uma ferramenta estratégica de planejamento financeiro, proteção patrimonial e organização familiar. Essa visão está diretamente ligada à falta de educação financeira, que impede uma compreensão mais ampla sobre como o seguro pode atuar em diferentes momentos da vida, inclusive em situações em vida, como doenças graves, invalidez e imprevistos que impactam a renda.

Aspecto econômico

De acordo com o especialista em seguros Gustavo Queiroga, a ausência de educação financeira expõe as pessoas a riscos que vão além do aspecto econômico. “Indivíduos que não possuem essa educação estão à deriva, sujeitos a impactos de situações acidentais ou de saúde, que afetam não só a própria vida, mas também a rotina e a vida financeira de quem está ao redor”, afirma.

Gustavo explica que a percepção limitada do seguro de vida também tem raízes históricas. “Isso ocorre devido à exposição do brasileiro a produtos de proteção ofertados, principalmente, por bancos, que não são especialistas em proteção familiar. Essa realidade, no entanto, tem mudado com o avanço de seguradoras independentes, que oferecem soluções mais completas”, destaca.

Na prática, o seguro de vida pode ser utilizado como uma importante estratégia de planejamento familiar em diferentes horizontes. No curto prazo, garante liquidez diante de imprevistos; no médio prazo, pode assegurar, por exemplo, a continuidade da educação dos filhos; e, no longo prazo, contribui para a sucessão patrimonial e a proteção da família em caso de ausência inesperada.

Outro ponto pouco conhecido é a amplitude de coberturas em vida. “O seguro não está ligado apenas ao falecimento. Ele pode cobrir diagnóstico de doenças graves, internações, cirurgias, invalidez e perda de autonomia, oferecendo suporte financeiro em momentos críticos”, ressalta o especialista.

Papel fundamental

Nesse contexto, o especialista aponta que a educação financeira desempenha papel fundamental para mudar a percepção do seguro de vida de “gasto” para investimento em proteção.

“Quem se protege está investindo na tranquilidade. Não se trata apenas de uma despesa, mas da garantia de liquidez financeira para enfrentar períodos difíceis e manter a estabilidade familiar”, explica Queiroga.

Em países onde o seguro de vida é amplamente difundido, como Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, ele já faz parte do planejamento financeiro básico, seja por cultura, tradição ou incentivo institucional. O resultado, segundo o especialista, é o mesmo: “famílias indenizadas e patrimônios protegidos”.

“Diante desse cenário, torna-se essencial ampliar o debate e promover informação qualificada, mostrando que o seguro de vida pode ser um aliado importante na construção de estabilidade, segurança e continuidade do padrão de vida das famílias. Afinal, em situações inesperadas, a proteção financeira pode ser determinante para garantir tempo, dignidade e equilíbrio enquanto novos caminhos são estruturados”, conclui.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais: