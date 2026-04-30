A Prefeitura de Manaus divulgou o resultado Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas 2026 nesta quinta-feira (30), a partir das 10h. A publicação inclui a homologação dos processos seletivos e está disponível nos portais oficiais dos programas.
Além disso, os candidatos também poderão consultar as listas no Diário Oficial do Município (DOM) após as 23h.
Onde consultar o resultado Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas
Os participantes devem acessar os sites oficiais para verificar a aprovação:
- Bolsa Pós-Graduação: https://sgbp.manaus.am.gov.br
- Bolsa Idiomas: https://sgbi.manaus.am.gov.br
Dessa forma, os candidatos conseguem acompanhar sua situação de forma rápida e segura.
Aprovados garantem bolsas de até 100%
Com a divulgação do resultado Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas, os aprovados passam a ter direito a bolsas de estudo em instituições privadas da capital.
Os descontos variam entre:
- 50%
- 75%
- 100%
Assim, os programas ampliam o acesso à qualificação profissional em Manaus.
Programas registram alta procura em 2026
Neste ciclo, os programas tiveram grande número de inscritos.
Ao todo:
- 3.115 candidatos participaram do Bolsa Pós-Graduação
- 11.872 se inscreveram no Bolsa Idiomas
Enquanto isso, mais de 68 mil vagas foram ofertadas, ampliando as oportunidades educacionais.
Próximas etapas do Bolsa Idiomas
Além da divulgação do resultado, a Prefeitura de Manaus também informou o cronograma das próximas etapas.
No caso do Bolsa Idiomas:
- Resultado dos recursos: 15 de maio de 2026
- Resultado final: 15 de junho de 2026
Portanto, os candidatos devem acompanhar as atualizações para não perder prazos importantes.
Matrícula é etapa obrigatória para garantir a bolsa
Segundo a diretora-executiva da Espi, Sarrandra Mamede, os aprovados precisam ficar atentos à matrícula.
Além disso, ela reforça que essa etapa garante o acesso ao benefício e consolida a participação no programa.
Dessa maneira, o resultado Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas 2026 marca mais uma iniciativa voltada à qualificação profissional e ao acesso à educação em Manaus.
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