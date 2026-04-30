Educação

Candidatos já podem consultar listas de aprovados e homologação dos programas nos portais oficiais da prefeitura

Publicado em 30 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A Prefeitura de Manaus divulgou o resultado Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas 2026 nesta quinta-feira (30), a partir das 10h. A publicação inclui a homologação dos processos seletivos e está disponível nos portais oficiais dos programas.

Além disso, os candidatos também poderão consultar as listas no Diário Oficial do Município (DOM) após as 23h.

Onde consultar o resultado Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas

Os participantes devem acessar os sites oficiais para verificar a aprovação:

Dessa forma, os candidatos conseguem acompanhar sua situação de forma rápida e segura.

Aprovados garantem bolsas de até 100%

Com a divulgação do resultado Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas, os aprovados passam a ter direito a bolsas de estudo em instituições privadas da capital.

Os descontos variam entre:

50%

75%

100%

Assim, os programas ampliam o acesso à qualificação profissional em Manaus.

Programas registram alta procura em 2026

Neste ciclo, os programas tiveram grande número de inscritos.

Ao todo:

3.115 candidatos participaram do Bolsa Pós-Graduação

11.872 se inscreveram no Bolsa Idiomas

Enquanto isso, mais de 68 mil vagas foram ofertadas, ampliando as oportunidades educacionais.

Próximas etapas do Bolsa Idiomas

Além da divulgação do resultado, a Prefeitura de Manaus também informou o cronograma das próximas etapas.

No caso do Bolsa Idiomas:

Resultado dos recursos: 15 de maio de 2026

Resultado final: 15 de junho de 2026

Portanto, os candidatos devem acompanhar as atualizações para não perder prazos importantes.

Matrícula é etapa obrigatória para garantir a bolsa

Segundo a diretora-executiva da Espi, Sarrandra Mamede, os aprovados precisam ficar atentos à matrícula.

Além disso, ela reforça que essa etapa garante o acesso ao benefício e consolida a participação no programa.

Dessa maneira, o resultado Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas 2026 marca mais uma iniciativa voltada à qualificação profissional e ao acesso à educação em Manaus.

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