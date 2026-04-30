Segurança pública

Medidas tiveram início em 2019 e reforçam o reconhecimento e o fortalecimento da categoria

O Governo do Amazonas já destinou, desde 2019, mais de R$ 2,5 bilhões à recomposição salarial, progressão de carreira e ampliação do efetivo das forças de segurança do estado, garantindo uma política contínua de valorização dos servidores, dentro de uma lógica que combina reconhecimento profissional e fortalecimento operacional.

O volume de investimentos na categoria inclui medidas recentes, como a concessão da data-base de 2026, com reajuste de 4,14% anunciado em abril deste ano pelo governador interino Roberto Cidade (União), e a promoção de novos soldados da Polícia Militar do Amazonas e Corpo de Bombeiros.

Dados da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) mostram que, entre 2019 e 2026, mais de 14 mil profissionais da segurança pública foram beneficiados com reajustes salariais que já somam 41,53%.

No mesmo período, o governo implementou planos de carreira, realizou promoções, concedeu gratificações por qualificação, pagou datas-base, entre outras ações. As medidas atendem servidores ativos e aposentados da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e o Departamento Estadual de Trânsito (vinculado à SPP-AM até 2023).

A política de valorização também avançou na ampliação do efetivo. Ao longo dos últimos anos, na gestão do ex-governador e presidente estadual do União Brasil, Wilson Lima, cerca de 3,7 mil novos servidores da segurança foram convocados por meio de concurso público, reforçando o policiamento ostensivo e a capacidade de resposta das instituições em Manaus e no interior.

Na distribuição dos investimentos, a Polícia Militar concentrou a maior parte dos recursos, com mais de R$ 1,3 bilhão destinados ao reforço salarial de cerca de 9 mil policiais. A Polícia Civil recebeu R$ 770,5 milhões, beneficiando mais de 2,8 mil servidores. O Corpo de Bombeiros contou com R$ 306,6 milhões voltados à valorização de aproximadamente 1,3 mil profissionais.

Estrutura de pessoal

Já a Secretaria de Segurança Pública teve cerca de R$ 39 milhões investidos em sua estrutura de pessoal, enquanto o Detran-AM contabilizou R$ 14 milhões em reajustes para cerca de 330 servidores.

Para Roberto Cidade, as medidas mais recentes mantêm a diretriz adotada pelo governo estadual ao longo dos últimos anos. “Estamos garantindo direitos e reconhecendo o mérito desses profissionais. A valorização da tropa é fundamental para mantermos uma segurança pública eficiente e motivada”, observa.

Condições de trabalho

O ex-governador Wilson Lima defende o investimento na categoria como fator essencial para melhorar as condições de trabalho e a prestação de serviços à população. “É importante valorizar o profissional de uma categoria tão importante que é a segurança pública. Isso dá dignidade e tranquilidade para aquele policial, aquele homem, aquela mulher, que está nas ruas arriscando a própria vida para proteger a nossa sociedade”, destaca.

O 2º vice-presidente estadual do União Brasil e ex-secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo, avalia que o volume de investimentos reflete uma política de longo prazo. “O que vemos hoje é resultado de planejamento e compromisso. O investimento no capital humano da segurança pública fortalece as instituições e melhora diretamente o serviço prestado à população”, afirma.

(*) Com informações da assessoria

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