As fortes chuvas que atingem Pernambuco desde sexta-feira (1º) já deixaram cinco mortos. A vítima mais recente é a bebê Maria Helena Barbosa, de um ano e seis meses, que não resistiu após ser resgatada de um deslizamento de barreira no bairro Dois Unidos, em Recife.
A informação foi confirmada pelo Hospital da Restauração, onde a criança estava internada.
Hospital atendeu vítimas, incluindo crianças
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, cinco pessoas deram entrada na unidade hospitalar: quatro crianças e uma idosa.
Uma das crianças já recebeu alta, outra segue em observação e a terceira foi transferida para um hospital particular. A idosa, de 73 anos, passou por cirurgia e permanece internada em estado estável.
Além da bebê, outras quatro mortes foram registradas — duas em Recife e duas em Olinda.
Mais de 2 mil pessoas foram afetadas
De acordo com a Defesa Civil, os temporais já afetaram 2.190 pessoas em todo o estado.
Desse total, 1.096 estão desabrigadas e 1.094 desalojadas.
Cidades mais atingidas pelas chuvas
Confira os dados atualizados das cidades mais afetadas:
- Recife: 671 desabrigados e 2 mortes
- Olinda: 170 desabrigados, 5 feridos e 2 mortes
- Goiana: 146 desabrigados e 994 desalojados
- Timbaúba: 42 desabrigados e 52 desalojados
- Paulista: 32 desabrigados e 11 desalojados
- Igarassu: 27 desabrigados e 21 desalojados
- Camaragibe: 4 desabrigados e 11 desalojados
- Limoeiro: 4 desabrigados e 5 desalojados
Resgates e apoio às vítimas
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que, entre a tarde de sexta-feira (1º) e a manhã de sábado (2), foram registradas 23 ocorrências de pessoas ilhadas, com 149 resgates.
No total, já são 39 ocorrências atendidas e 489 pessoas resgatadas.
As áreas atingidas receberam colchões, lençóis e kits de higiene e limpeza. A Defesa Civil segue monitorando as regiões mais afetadas.
Alerta para risco de inundação
O estado também registra alerta hidrológico para oito rios com risco de inundação.
As equipes de resgate continuam atuando e orientam a população a evitar áreas alagadas, locais com risco de deslizamento e a seguir as recomendações dos órgãos oficiais.
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