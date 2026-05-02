Tragédia

Bebê resgatada de deslizamento não resiste; temporais causam mortes e desalojam famílias.

As fortes chuvas que atingem Pernambuco desde sexta-feira (1º) já deixaram cinco mortos. A vítima mais recente é a bebê Maria Helena Barbosa, de um ano e seis meses, que não resistiu após ser resgatada de um deslizamento de barreira no bairro Dois Unidos, em Recife.

A informação foi confirmada pelo Hospital da Restauração, onde a criança estava internada.

Hospital atendeu vítimas, incluindo crianças

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, cinco pessoas deram entrada na unidade hospitalar: quatro crianças e uma idosa.

Uma das crianças já recebeu alta, outra segue em observação e a terceira foi transferida para um hospital particular. A idosa, de 73 anos, passou por cirurgia e permanece internada em estado estável.

Além da bebê, outras quatro mortes foram registradas — duas em Recife e duas em Olinda.

Mais de 2 mil pessoas foram afetadas

De acordo com a Defesa Civil, os temporais já afetaram 2.190 pessoas em todo o estado.

Desse total, 1.096 estão desabrigadas e 1.094 desalojadas.

Cidades mais atingidas pelas chuvas

Confira os dados atualizados das cidades mais afetadas:

Recife: 671 desabrigados e 2 mortes

Olinda: 170 desabrigados, 5 feridos e 2 mortes

Goiana: 146 desabrigados e 994 desalojados

Timbaúba: 42 desabrigados e 52 desalojados

Paulista: 32 desabrigados e 11 desalojados

Igarassu: 27 desabrigados e 21 desalojados

Camaragibe: 4 desabrigados e 11 desalojados

Limoeiro: 4 desabrigados e 5 desalojados

Resgates e apoio às vítimas

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que, entre a tarde de sexta-feira (1º) e a manhã de sábado (2), foram registradas 23 ocorrências de pessoas ilhadas, com 149 resgates.

No total, já são 39 ocorrências atendidas e 489 pessoas resgatadas.

As áreas atingidas receberam colchões, lençóis e kits de higiene e limpeza. A Defesa Civil segue monitorando as regiões mais afetadas.

Alerta para risco de inundação

O estado também registra alerta hidrológico para oito rios com risco de inundação.

As equipes de resgate continuam atuando e orientam a população a evitar áreas alagadas, locais com risco de deslizamento e a seguir as recomendações dos órgãos oficiais.

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