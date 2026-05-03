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Prefeitura presta apoio às vítimas no bairro São Jorge após destruição de casas.

Manaus (AM) – Famílias atingidas pelo incêndio de grandes proporções no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, neste domingo (3), serão incluídas no programa para receber auxílio aluguel da Prefeitura de Manaus.

A ação é coordenada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, em conjunto com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, que atuam no local.

Famílias serão incluídas em programa de assistência

Segundo a prefeitura, as equipes seguem no Beco Santa Cruz realizando o levantamento dos danos e prestando apoio às vítimas. As famílias afetadas serão incluídas no programa Auxílio Aluguel, além de receberem ajuda humanitária emergencial.

Incêndio afetou dezenas de residências

De acordo com informações preliminares, o incêndio pode ter sido causado pela explosão de um botijão de gás. Mais de 30 residências foram atingidas e uma pessoa sofreu queimaduras leves, sendo encaminhada para atendimento médico.

As chamas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, enquanto as equipes municipais continuam no local prestando suporte às famílias.

Prefeitura reforça apoio às vítimas

A Prefeitura de Manaus informou que segue acompanhando a situação e reforçou o compromisso de oferecer assistência às famílias afetadas.

As ações incluem monitoramento da área, suporte social e medidas para garantir moradia temporária às pessoas atingidas pelo incêndio.

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