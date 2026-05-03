Grandes proporções

Fogo de grandes proporções destruiu residências e deixou famílias desabrigadas em Manaus.

Manaus (AM) – Mais de 30 casas foram atingidas por um incêndio de grandes proporções no Beco do Jacaré, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (3). A informação foi confirmada pelo coronel Reinaldo Menezes, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que destacou a rapidez com que o fogo se espalhou e a dificuldade no combate às chamas.

Fogo se espalhou rapidamente e dificultou combate

De acordo com o oficial, a estrutura das moradias e as condições climáticas contribuíram diretamente para a propagação do incêndio.

“As casas são muito próximas, praticamente coladas umas às outras. Isso faz com que o fogo avance de forma muito rápida. Além disso, o calor intenso e o tempo seco aumentaram ainda mais a velocidade das chamas”, explicou.

O coronel também ressaltou que o cenário exigiu um esforço intenso das equipes.

“Não foi um incêndio fácil de controlar. A grande quantidade de casas na mesma área e o material inflamável dificultaram bastante o trabalho. Nossas equipes atuaram o mais rápido possível para conter o avanço e evitar que atingisse ainda mais residências”, afirmou.

Segundo ele, ainda não é possível confirmar a causa do incêndio, mas há indícios de que possa ter sido provocado por um vazamento seguido de explosão de botijão de gás.

“Esse tipo de ocorrência pode começar com um vazamento. Basta uma faísca para iniciar o fogo, que se espalha rapidamente, principalmente em áreas com muitas casas de madeira. Mas isso ainda será apurado”, disse.

Moradores perderam bens e recebem apoio

Durante o incêndio, moradores viveram momentos de desespero. Vídeos registrados por populares mostram pessoas tentando salvar móveis e eletrodomésticos, chegando a lançar objetos no igarapé para evitar que fossem consumidos pelas chamas.

Apesar da destruição e das perdas materiais, o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que segue no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos.

Equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania também atuam na área, fazendo o levantamento dos danos e prestando assistência às famílias atingidas.

Segundo informações preliminares, uma pessoa sofreu queimaduras leves e foi encaminhada para atendimento médico. As famílias afetadas devem ser incluídas em programas de apoio, como o Auxílio Aluguel, enquanto a prefeitura segue monitorando a situação.

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