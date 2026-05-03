Tragédia

Fogo atingiu palafitas no Beco Santa Cruz (Beco do Jacaré) na manhã deste domingo (3); Defesa Civil e Semasc já atuam no auxílio às famílias desabrigadas.

Manaus (AM) – Um incêndio devastador atingiu a comunidade de palafitas no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, na manhã deste domingo (3). Segundo informações preliminares, aproximadamente 30 casas foram consumidas pelas chamas no Beco Santa Cruz, popularmente conhecido como Beco do Jacaré, com acesso principal pela Rua Humberto de Campos.

Desespero e Solidariedade

O fogo se alastrou com extrema velocidade devido ao material inflamável das moradias e à proximidade entre as residências. Em vídeos gravados por populares, é possível ver o desespero de moradores que, na tentativa de salvar eletrodomésticos e móveis, chegaram a jogar seus pertences dentro do igarapé.

Apesar do susto e das perdas materiais, equipes de resgate informaram que as chamas já foram controladas. No momento, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) trabalha na fase de rescaldo para evitar que novos focos surjam entre os escombros.

Ação Governamental e Assistência

Uma força-tarefa foi montada no local para prestar assistência às famílias atingidas. Além da Polícia Militar e dos Bombeiros, equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC) já estão na área realizando o cadastro dos desabrigados.

A rede de solidariedade também começou a se mobilizar rapidamente. Moradores de outras regiões e voluntários estão comparecendo ao local para realizar as primeiras doações de alimentos, roupas e água potável.

Causas do Sinistro

Embora a perícia técnica ainda vá emitir um laudo oficial, a principal suspeita dos moradores e das autoridades é de que um curto-circuito em uma das residências tenha dado origem ao fogo. Explosões foram ouvidas no início do incidente, o que reforça a tese de falha na rede elétrica.

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