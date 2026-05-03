Destruição

Prefeitura garante auxílio aluguel e assistência a vítimas no bairro São Jorge.

Manaus (AM) – Cerca de 58 famílias foram afetadas pelo incêndio de grandes proporções que atingiu o beco Santa Cruz, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (3). Ao todo, aproximadamente 199 pessoas foram impactadas pelas chamas, que destruíram cerca de 30 residências.

Segundo a Defesa Civil de Manaus, uma pessoa sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e já teve alta.

O incêndio teria sido provocado pela explosão de um botijão de gás, conforme relato do morador da casa onde o fogo começou. O combate às chamas contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil do Estado.

Famílias receberão auxílio e atendimento emergencial

Desde as primeiras horas do dia, a Prefeitura de Manaus mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários e do Fundo Manaus Solidária para atender as vítimas.

As famílias cadastradas estão sendo encaminhadas para o programa Aluguel Social e também recebem itens de primeira necessidade, como colchões, cestas básicas e kits de higiene.

O prefeito Renato Junior acompanhou a ocorrência e destacou o compromisso da gestão municipal com os atingidos.

“Nossas equipes estão no local garantindo suporte e resposta rápida. Todas as famílias serão assistidas neste momento difícil”, afirmou.

Prefeitura intensifica apoio e acompanhamento social

De acordo com o secretário da Semasc, Wanderson Costa, o atendimento começou imediatamente após o incêndio.

“Já iniciamos o cadastro das famílias para garantir acesso ao aluguel social e à assistência emergencial. A orientação é que ninguém fique desamparado”, disse.

A Defesa Civil segue realizando o isolamento das áreas de risco e a avaliação técnica das estruturas atingidas, enquanto as equipes municipais mantêm o monitoramento da área.

Segundo o secretário executivo da Defesa Civil, coronel Lima Júnior, a resposta rápida evitou uma tragédia maior. “Conseguimos agir rapidamente e, felizmente, não houve vítimas fatais. Agora seguimos com a avaliação e o apoio às famílias”, destacou.

O presidente do Fundo Manaus Solidária, Raphael Pina de Oliveira, reforçou que o trabalho é integrado para atender todas as necessidades das vítimas.

Além disso, a prefeitura disponibilizou a escola municipal São Dimas como ponto de apoio. No entanto, a maioria das famílias optou por se abrigar na casa de parentes e amigos.

A Prefeitura de Manaus informou que continuará acompanhando a situação e prestando assistência às famílias afetadas até a normalização do cenário.

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