Alerta

Criminosos usam nome de membros da Procuradoria para prometer pagamentos falsos e enganar aposentados no Amazonas.

Manaus (AM) – A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM) emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpe praticadas por criminosos que usam indevidamente o nome de membros da instituição para enganar cidadãos.

Segundo a PGE-AM, as abordagens acontecem principalmente por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp, tendo como principais alvos servidores aposentados.

Os golpistas prometem o pagamento de supostas gratificações com valores elevados e utilizam números de processos inexistentes para dar aparência de legitimidade à fraude.

Golpistas usam nomes de órgãos públicos

De acordo com a Procuradoria, as mensagens também podem citar nomes de profissionais e órgãos públicos para aumentar a credibilidade da abordagem e induzir as vítimas ao erro.

A PGE-AM reforçou que não realiza contato direto com cidadãos por aplicativos de mensagens para tratar sobre liberação de valores.

O órgão também destacou que não solicita dados pessoais, transferências bancárias ou qualquer tipo de pagamento.

PGE-AM orienta população a não responder mensagens

O subprocurador-geral da PGE-AM, Mateus Severiano da Costa, orientou a população a ficar atenta a esse tipo de golpe.

“Essas mensagens são fraudulentas e utilizam indevidamente o nome de membros da Procuradoria para tentar enganar a população. A orientação é não responder, não compartilhar dados pessoais e buscar os canais oficiais da PGE-AM em caso de dúvida”, afirmou.

Tentativas de golpe devem ser denunciadas

A Procuradoria recomenda que qualquer tentativa de golpe seja denunciada às autoridades competentes.

A instituição informou ainda que já adotou as medidas necessárias para apurar os casos e reforçou o compromisso com a segurança da informação e a proteção da população.

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