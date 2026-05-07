Assaltante

Homem conhecido como “Pará” foi preso após ação conjunta da Polícia Civil e Militar na zona norte de Manaus.

Manaus (AM) – Um dos envolvidos no roubo a uma floricultura no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, foi preso na terça-feira (5) durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Elison Júnior Vieira dos Santos, de 27 anos, conhecido como “Pará”, é suspeito de participar do crime ocorrido na manhã do mesmo dia.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) e da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Segundo a polícia, quatro homens armados invadiram a floricultura, renderam a proprietária e os funcionários e obrigaram as vítimas a fazerem transferências bancárias via Pix.

Além das transferências, os criminosos roubaram celulares, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, as investigações começaram logo após o crime, em conjunto com a Polícia Militar, o que levou à identificação de um dos suspeitos.

“No decorrer das diligências, foi efetuada a prisão em flagrante de Elison Júnior em via pública”, informou o delegado.

Após a captura, os policiais apreenderam uma motocicleta e uma arma de fogo que teriam sido utilizadas no assalto. Parte do dinheiro roubado e três aparelhos celulares das vítimas também foram recuperados.

“As diligências continuarão para localizar os demais envolvidos no crime e adotar as medidas cabíveis em relação às infrações cometidas”, acrescentou o delegado.

Segundo o comandante da 26ª Cicom, capitão Caio Carvalho, a prisão ocorreu nas proximidades de uma escola estadual na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade.

A polícia chegou até o suspeito após receber informações do sistema de videomonitoramento Paredão, que identificou um homem trafegando pela avenida das Torres em uma motocicleta Titan vermelha. Conforme o monitoramento, ele usava camisa branca e estava acompanhado de uma mulher na garupa, vestindo roupa preta.

“Ao avistarmos os dois, iniciamos o acompanhamento até a realização da abordagem e detenção”, detalhou o capitão.

Durante a revista, os policiais encontraram três celulares roubados e R$ 400 em espécie. Ainda conforme a PM, Elison teria tentado subornar os agentes para evitar a prisão.

“Na delegacia, as vítimas fizeram o reconhecimento do indivíduo como um dos participantes do crime”, afirmou o comandante.

Elison Júnior Vieira dos Santos responderá por roubo majorado, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

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