Polícia

Grupo correu ao perceber aproximação da viatura

Um grupo de suspeitos fugiu da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e abandonou uma arma de fogo e maconha em uma área de mata na noite desta quarta-feira (06/05), no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, os agentes faziam patrulhamento pela Rua São Francisco quando avistaram vários homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos correram e deixaram o material ilícito para trás.

Nas buscas realizadas no local, os policiais encontraram uma espingarda calibre 22, além de 58 cigarros de maconha e porções de oxi.

Após a apreensão, equipes ainda fizeram buscas na região, mas nenhum dos suspeitos foi localizado. Todo o material recolhido foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.

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