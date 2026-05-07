Habilitação

Mais de 57 mil candidatos no Amazonas já fizeram curso teórico gratuito para primeira habilitação.

Publicado em 07 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Os amazonenses já economizaram mais de R$ 48,1 milhões com a gratuidade do curso teórico para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilizado pela plataforma CNH do Brasil, do Ministério dos Transportes.

Desde dezembro de 2025, 57.352 candidatos realizaram o curso sem custo no Amazonas.

Antes da medida, o curso teórico obrigatório custava, em média, R$ 840 no estado.

Plataforma reduz custo da primeira habilitação

A iniciativa faz parte da política nacional de redução de custos para emissão da primeira CNH.

Segundo o Ministério dos Transportes, os brasileiros já economizaram cerca de R$ 1,8 bilhão desde a implantação da gratuidade do curso teórico em todo o país.

O valor total do processo de habilitação para categorias A e B também caiu significativamente.

Antes, o custo podia chegar a R$ 4,9 mil em alguns estados. Atualmente, os valores variam entre R$ 810 e R$ 1,6 mil.

Mudanças simplificam processo da CNH

Além do curso teórico gratuito, as novas regras incluem:

redução da carga mínima de aulas práticas;

possibilidade de formação com instrutores autônomos credenciados;

teto de R$ 180 para exames médico e psicológico.

As medidas buscam ampliar o acesso da população à primeira habilitação e reduzir a burocracia no processo.

Como solicitar a primeira CNH

O processo pode ser iniciado pelo aplicativo CNH do Brasil, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone.

O candidato deve acessar o sistema com a conta gov.br e selecionar a opção “Requerimento da Primeira Habilitação”.

Depois disso, é necessário escolher a categoria desejada e o estado onde realizará os exames.

Curso e exames são acompanhados pelo aplicativo

O curso teórico gratuito é totalmente digital e aborda conteúdos como:

legislação de trânsito;

direção defensiva;

primeiros socorros;

proteção ao meio ambiente.

Após concluir a formação, o candidato deve agendar o exame teórico no Detran.

A prova contém 30 questões de múltipla escolha e exige ao menos 20 acertos para aprovação.

Aplicativo também libera CNH digital

Depois da aprovação nos exames teórico e prático, o candidato recebe a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano.

O documento digital fica disponível diretamente no aplicativo CNH do Brasil e possui a mesma validade jurídica da versão impressa.

(*) Com informações do governo federal

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