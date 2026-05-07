Os amazonenses já economizaram mais de R$ 48,1 milhões com a gratuidade do curso teórico para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilizado pela plataforma CNH do Brasil, do Ministério dos Transportes.
Desde dezembro de 2025, 57.352 candidatos realizaram o curso sem custo no Amazonas.
Antes da medida, o curso teórico obrigatório custava, em média, R$ 840 no estado.
Plataforma reduz custo da primeira habilitação
A iniciativa faz parte da política nacional de redução de custos para emissão da primeira CNH.
Segundo o Ministério dos Transportes, os brasileiros já economizaram cerca de R$ 1,8 bilhão desde a implantação da gratuidade do curso teórico em todo o país.
O valor total do processo de habilitação para categorias A e B também caiu significativamente.
Antes, o custo podia chegar a R$ 4,9 mil em alguns estados. Atualmente, os valores variam entre R$ 810 e R$ 1,6 mil.
Mudanças simplificam processo da CNH
Além do curso teórico gratuito, as novas regras incluem:
- redução da carga mínima de aulas práticas;
- possibilidade de formação com instrutores autônomos credenciados;
- teto de R$ 180 para exames médico e psicológico.
As medidas buscam ampliar o acesso da população à primeira habilitação e reduzir a burocracia no processo.
Como solicitar a primeira CNH
O processo pode ser iniciado pelo aplicativo CNH do Brasil, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone.
O candidato deve acessar o sistema com a conta gov.br e selecionar a opção “Requerimento da Primeira Habilitação”.
Depois disso, é necessário escolher a categoria desejada e o estado onde realizará os exames.
Curso e exames são acompanhados pelo aplicativo
O curso teórico gratuito é totalmente digital e aborda conteúdos como:
- legislação de trânsito;
- direção defensiva;
- primeiros socorros;
- proteção ao meio ambiente.
Após concluir a formação, o candidato deve agendar o exame teórico no Detran.
A prova contém 30 questões de múltipla escolha e exige ao menos 20 acertos para aprovação.
Aplicativo também libera CNH digital
Depois da aprovação nos exames teórico e prático, o candidato recebe a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano.
O documento digital fica disponível diretamente no aplicativo CNH do Brasil e possui a mesma validade jurídica da versão impressa.
(*) Com informações do governo federal
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