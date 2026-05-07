Seminf

Ação terá 21 frentes de obras, 150 trabalhadores e foco nas zonas Norte e Leste da capital.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, acompanhado do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Madson Rodrigues, lançou, nesta quinta-feira (7), a operação “Tapa-Buracos”, ampliando os serviços de recuperação viária na capital, que será reforçada pelas ações de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). A ação é considerada essencial para a preservação da malha viária, garantindo a manutenção contínua de ruas e avenidas e evitando o agravamento de danos estruturais no pavimento.

Durante o lançamento, ocorrido na travessa Billy Graham, no bairro Cidade Nova, o prefeito destacou que o planejamento é estratégico e abrange toda a cidade. “Na verdade, nós não começamos apenas pela zona Norte; estamos lançando o programa na zona Norte, mas estaremos em todas as zonas da cidade, prioritariamente nas zonas Norte e Leste, devido à quantidade de buracos existentes nessas áreas onde iremos atuar”, afirmou Renato Junior.

A iniciativa conta com 21 frentes de obras e cerca de 150 trabalhadores diretamente envolvidos na recuperação asfáltica, um efetivo que reúne servidores da Seminf e também da Semulsp. A estrutura mobiliza, ainda, aproximadamente 100 máquinas e equipamentos. “Nós vamos dobrar a quantidade de asfalto em todos os distritos de obras. Vamos trabalhar com mutirões entre a Seminf e a Semulsp para fazer o tapa-buracos em todos os bairros de Manaus”, informou o prefeito.

Desafio das chuvas

O prefeito acrescentou que o período do inverno amazônico é um desafio para os serviços, mas a operação seguirá aproveitando as janelas de clima seco. “Estamos começando a operação ‘Tapa-Buracos’ mesmo sem o verão ter chegado ainda. Mesmo no inverno, porque, quando a chuva der trégua, durante a noite ou durante o dia, nós estaremos com nossas equipes nas ruas”, garantiu.

O secretário da Seminf, Madson Rodrigues, ressaltou que o cronograma de obras prevê soluções definitivas, conforme a estabilidade climática, com serviços de pavimentação e recapeamento. “Essa operação hoje é um tapa-buracos em todas as zonas da cidade. Quando chegar o verão, de fato, iniciaremos o processo de recapeamento”, explicou o secretário.

Tecnologia

A gestão municipal também aposta em inovação para aperfeiçoar os resultados da operação “Tapa-Buracos” com um novo veículo que começa a ser implantado. “Estamos começando um novo momento com um equipamento chamado TBR. É um caminhão novo que ainda não temos em quantidade total em Manaus; temos dois, mas chegarão pelo menos mais seis, e vamos criar uma modalidade nova de tapa-buracos”, detalhou.

Os veículos TBR são destinados à execução de serviços de manutenção corretiva de pavimentos asfálticos, compreendendo aquecimento, armazenamento, transporte e aplicação de mistura asfáltica para operação de tapa-buracos.

Além da execução direta da recuperação viária, o prefeito afirmou que tomará medidas contra intervenções externas realizadas pela concessionária Águas de Manaus. “Iremos autuar e multar a empresa até que ela se conscientize de que precisa ter responsabilidade com o povo de Manaus. A gente faz um asfalto de pavimentação espessa e a concessionária rasga e faz um serviço precário, um ‘papirusinho’, aquele asfalto fino; é isso que vamos começar a autuar”, pontuou.