Polícia

Itapiranga (AM) – Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem de 29 anos na manhã desta quinta-feira (7), em Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus). Ele é investigado pela participação no sequestro e tentativa de latrocínio contra um empresário de 32 anos, ocorrido em março deste ano.

A polícia agora concentra esforços para localizar Francinilson de Oliveira Castro, de 33 anos, conhecido como “France”, que conseguiu escapar e é considerado foragido.

O crime e a investigação

O atentado aconteceu na noite de 4 de março, no bairro Jardim Primavera. Na ocasião, o empresário foi rendido por quatro homens armados, sequestrado e baleado durante a ação criminosa.

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, a identificação dos suspeitos foi possível graças ao cruzamento de imagens de câmeras de segurança, perícias técnicas e a apreensão do veículo utilizado no sequestro. “Conseguimos obter diversos elementos que ligam os infratores ao crime”, explicou o delegado.

Prisão e Fuga

Com os mandados de prisão em mãos, as equipes foram até dois endereços. O primeiro suspeito foi capturado na casa de familiares e não ofereceu resistência. No segundo endereço, onde deveria estar “France”, o criminoso não foi localizado.

O homem preso responderá pelos crimes de:

Extorsão mediante sequestro;

Tentativa de latrocínio.

Denuncie o paradeiro de ‘France’

A Polícia Civil solicita a ajuda da população para localizar Francinilson de Oliveira Castro. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima pelos canais:

197 ou (92) 3667-7575 (Polícia Civil)

ou (Polícia Civil) 181 (Secretaria de Segurança Pública)

(Secretaria de Segurança Pública) (92) 99523-2533 (Disque-denúncia da 38ª DIP)

O denunciante tem a garantia de sigilo absoluto sobre sua identidade.

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