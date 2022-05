Manaus (AM) – Uma dupla foi presa após roubar cerca de 150 tartarugas, além de outros animais, da fazenda Santa Rosa, localizada no ramal do Paricatuba, no quilômetro 21 da estrada AM-070.

A prisão da dupla ocorreu na tarde desta terça-feira (17) durante uma ação realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) no Distrito de Cacau Pireira, município de Iranduba, região metropolitana da capital.

De acordo com o dono da fazenda, o assalto aconteceu na noite do dia 9 para o dia 10. Na ocasião, mais de dez homens fortemente armados e encapuzados invadiram a fazenda e renderam o caseiro.

Os criminosos levaram cerca de 150 tartarugas, além de diversos peixes e gansos. Ainda conforme o proprietário do local, estima-se que o prejuízo ultrapasse o valor de R$ 300 mil.

A ação policial aconteceu sob o comando do delegado Raul Neto, onde os agentes realizaram ainda a apreensão de 7 tartarugas e outros animais. Um dos criminosos preso informou que as outras tartarugas, bem como, os outros animais foram mortos e vendidos.

A polícia continua as investigações sobre o caso para identificar os outros envolvidos no crime.

