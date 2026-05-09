Imprudência

Criança foi levada as pressas para hospital e passa bem

Um caso de atropelamento chamou a atenção de moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (8). Uma criança foi atingida por uma motocicleta enquanto atravessava a faixa de pedestres na Rua Marquês de São Vicente, uma das principais vias da Gávea.

O acidente aconteceu por volta das 14h28 e foi registrado por câmeras de segurança da região. As imagens mostram o momento em que o motociclista avança o sinal enquanto várias pessoas atravessavam a rua. A criança é atingida pela moto e arremessada alguns metros à frente. O condutor tentou frear, mas também caiu do veículo após a colisão.

Logo após o atropelamento, uma mulher corre para socorrer a criança. Nas imagens, o motociclista aparece se levantando sem aparentar ferimentos graves.

O vídeo também mostra que o semáforo para pedestres estava no vermelho intermitente, indicando que o tráfego de veículos permanecia fechado naquele momento.

Nas redes sociais, internautas relataram que motociclistas frequentemente avançam o sinal na região da Gávea.

“Passo todos os dias por esse sinal e sempre tem alguém que insiste em avançar, quando o sinal está vermelho. Um absurdo isso, revoltante!”, escreveu uma usuária do Instagram.

A Polícia Civil informou que o caso não havia sido registrado inicialmente na 15ª DP (Gávea), mas que as circunstâncias do atropelamento passaram a ser investigadas após a repercussão do vídeo.

A criança foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou por exames de imagem, recebeu atendimento de uma equipe multidisciplinar e teve alta médica.

*Com informações do Extra

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