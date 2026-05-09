Vírus Andes

Organização Mundial da Saúde confirmou oito casos de hantavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira (9) que um surto de hantavírus registrado em um navio de cruzeiro internacional deixou oito pessoas contaminadas, incluindo três mortes.

Segundo a OMS, seis casos foram confirmados por testes PCR como vírus Andes, uma variante do hantavírus considerada altamente perigosa. Outros dois casos seguem como prováveis.

O navio transportava 147 passageiros e tripulantes quando o surto foi identificado oficialmente em 2 de maio. Antes disso, outras 34 pessoas já haviam desembarcado da embarcação.

Passageiros seguem hospitalizados em diferentes países

Atualmente, quatro pacientes permanecem internados em hospitais localizados na África do Sul, Holanda e Suíça. Um caso suspeito encaminhado para análise na Alemanha acabou descartado após resultado negativo.

Em comunicado separado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) afirmaram que acompanham de perto a situação dos cidadãos norte-americanos presentes no navio.

O órgão informou que prepara uma operação de repatriação médica para transportar passageiros dos Estados Unidos até Omaha, no estado de Nebraska.

Segundo a empresa Oceanwide Expeditions, responsável pela embarcação, há 17 cidadãos norte-americanos a bordo.

Cruzeiro segue para as Ilhas Canárias

O navio partiu de Cabo Verde no último dia 6 de maio e segue viagem em direção às Ilhas Canárias, na Espanha, onde os passageiros deverão desembarcar.

A OMS avaliou que o risco global do surto é considerado baixo para a população em geral, mas classificou como moderado o risco para passageiros e tripulantes da embarcação.

Possível origem da infecção

De acordo com a agência internacional, o primeiro caso pode ter sido infectado antes do embarque, durante uma viagem à Argentina e ao Chile. A transmissão subsequente provavelmente ocorreu dentro do navio.

O hantavírus é uma doença transmitida principalmente pelo contato com fezes, urina e saliva de roedores infectados. Em alguns casos, a infecção pode provocar complicações respiratórias graves e levar à morte.

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