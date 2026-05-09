Neymar Pai chamou atenção nas redes sociais neste sábado (9) ao aparecer em registros ao lado de amigos empresários utilizando o helicóptero e o avião particular de Neymar Jr., jogador do Santos.
As aeronaves, personalizadas com as iniciais do craque, somam valores superiores a R$ 240 milhões e estão entre os bens de luxo mais conhecidos do atacante brasileiro.
Helicóptero de Neymar vale cerca de R$ 15 milhões
O helicóptero de Neymar é um modelo Airbus ACH145, também conhecido como BK 117 D-2, registrado sob a matrícula PP-NJR.
A aeronave foi fabricada pela Airbus em 2019 e adquirida pelo jogador no mesmo ano. O helicóptero possui capacidade para transportar até nove passageiros e conta com detalhes personalizados, incluindo bancos inspirados no personagem Batman.
Avaliado em cerca de R$ 15 milhões, o modelo costuma ser utilizado pelo atleta em deslocamentos particulares e compromissos profissionais.
Aeronave chegou a ficar impedida de voar
No início do ano passado, o helicóptero chegou a ser impedido de operar após o vencimento do Certificado de Aeronavegabilidade (CA), documento obrigatório emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
Na ocasião, a assessoria de Neymar informou que a aeronave passava por manutenção anual, motivo pelo qual aparecia temporariamente com status de documentação vencida.
Jato de Neymar pode ultrapassar R$ 225 milhões
Além do helicóptero, Neymar também possui um avião executivo modelo Dassault Falcon 900LX, considerado um dos jatos mais sofisticados da aviação privada.
O modelo se destaca pela configuração com três motores, característica incomum no segmento e que amplia a segurança operacional, especialmente em voos sobre grandes áreas oceânicas.
O avião pode atingir velocidades próximas de 1.000 km/h e tem valor estimado entre US$ 40 milhões e US$ 45 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 200 milhões a R$ 225 milhões.
*Com informações Extra
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