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Pai de Neymar apareceu ao lado de empresários em aeronaves personalizadas do jogador

Neymar Pai chamou atenção nas redes sociais neste sábado (9) ao aparecer em registros ao lado de amigos empresários utilizando o helicóptero e o avião particular de Neymar Jr., jogador do Santos.

As aeronaves, personalizadas com as iniciais do craque, somam valores superiores a R$ 240 milhões e estão entre os bens de luxo mais conhecidos do atacante brasileiro.

Helicóptero de Neymar vale cerca de R$ 15 milhões

O helicóptero de Neymar é um modelo Airbus ACH145, também conhecido como BK 117 D-2, registrado sob a matrícula PP-NJR.

A aeronave foi fabricada pela Airbus em 2019 e adquirida pelo jogador no mesmo ano. O helicóptero possui capacidade para transportar até nove passageiros e conta com detalhes personalizados, incluindo bancos inspirados no personagem Batman.

Avaliado em cerca de R$ 15 milhões, o modelo costuma ser utilizado pelo atleta em deslocamentos particulares e compromissos profissionais.

Aeronave chegou a ficar impedida de voar

No início do ano passado, o helicóptero chegou a ser impedido de operar após o vencimento do Certificado de Aeronavegabilidade (CA), documento obrigatório emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Na ocasião, a assessoria de Neymar informou que a aeronave passava por manutenção anual, motivo pelo qual aparecia temporariamente com status de documentação vencida.

Jato de Neymar pode ultrapassar R$ 225 milhões

Além do helicóptero, Neymar também possui um avião executivo modelo Dassault Falcon 900LX, considerado um dos jatos mais sofisticados da aviação privada.

O modelo se destaca pela configuração com três motores, característica incomum no segmento e que amplia a segurança operacional, especialmente em voos sobre grandes áreas oceânicas.

O avião pode atingir velocidades próximas de 1.000 km/h e tem valor estimado entre US$ 40 milhões e US$ 45 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 200 milhões a R$ 225 milhões.

*Com informações Extra

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