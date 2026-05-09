A cantora brasileira Anitta foi confirmada pela Fifa como uma das principais atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. O evento acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 12 de junho.
O Mundial de 2026 será o primeiro da história com 48 seleções e terá jogos sediados em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Segundo a Fifa, haverá três grandes cerimônias de abertura, uma em cada país anfitrião.
Anitta dividirá palco com Katy Perry e Future
Na cerimônia realizada nos Estados Unidos, Anitta se apresentará ao lado da cantora Katy Perry e do rapper Future, além de outras atrações internacionais.
O evento acontecerá antes da estreia da seleção norte-americana contra o Paraguai, em Los Angeles.
México abre oficialmente a Copa
A Copa do Mundo começa oficialmente em 11 de junho, com a partida entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Antes do jogo, a cerimônia de abertura mexicana contará com apresentações do cantor colombiano J Balvin, da artista mexicano-espanhola Belinda e do mexicano Alejandro Fernández.
Canadá também terá festa de abertura
No Canadá, a cerimônia acontecerá em Toronto, também no dia 12 de junho, antes do confronto entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.
Entre as atrações confirmadas estão Alanis Morissette, Michael Bublé, Vegedream e Nora Fatehi.
Fifa prepara show no estilo Super Bowl
Além das apresentações de abertura, a Fifa também confirmou planos para realizar um inédito “show do intervalo” na final da Copa do Mundo de 2026, inspirado no tradicional espetáculo do Super Bowl, da NFL.
A entidade ainda pretende promover dois grandes eventos especiais em comemoração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho.
*Com informações da IstoÉ
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