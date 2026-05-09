Fifa

Cantora brasileira se apresentará na cerimônia de abertura da Copa ao lado de Katy Perry e Future

A cantora brasileira Anitta foi confirmada pela Fifa como uma das principais atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. O evento acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 12 de junho.

O Mundial de 2026 será o primeiro da história com 48 seleções e terá jogos sediados em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Segundo a Fifa, haverá três grandes cerimônias de abertura, uma em cada país anfitrião.

Anitta dividirá palco com Katy Perry e Future

Na cerimônia realizada nos Estados Unidos, Anitta se apresentará ao lado da cantora Katy Perry e do rapper Future, além de outras atrações internacionais.

O evento acontecerá antes da estreia da seleção norte-americana contra o Paraguai, em Los Angeles.

México abre oficialmente a Copa

A Copa do Mundo começa oficialmente em 11 de junho, com a partida entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Antes do jogo, a cerimônia de abertura mexicana contará com apresentações do cantor colombiano J Balvin, da artista mexicano-espanhola Belinda e do mexicano Alejandro Fernández.

Canadá também terá festa de abertura

No Canadá, a cerimônia acontecerá em Toronto, também no dia 12 de junho, antes do confronto entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.

Entre as atrações confirmadas estão Alanis Morissette, Michael Bublé, Vegedream e Nora Fatehi.

Fifa prepara show no estilo Super Bowl

Além das apresentações de abertura, a Fifa também confirmou planos para realizar um inédito “show do intervalo” na final da Copa do Mundo de 2026, inspirado no tradicional espetáculo do Super Bowl, da NFL.

A entidade ainda pretende promover dois grandes eventos especiais em comemoração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho.



*Com informações da IstoÉ

Leia mais:

Barça x Real: o clássico bilionário da LaLiga 2026 será neste domingo (10)