Dia das Mães

Jogador do Real Madrid publicou homenagem para Virginia Fonseca no Dia das Mães

Vinícius Júnior usou as redes sociais neste domingo (10) para homenagear a namorada, Virginia Fonseca, no Dia das Mães. A publicação também serviu para afastar os rumores recentes de término do casal.

Ao compartilhar uma foto ao lado da influenciadora, o atacante do Real Madrid Club de Fútbol escreveu: “Feliz Dia das Mães! Te amo”. Virginia respondeu à declaração nos comentários: “Obrigada, meu amor. Te amo”.

A influenciadora revelou no sábado (9) que viajará nesta semana para Madri, na Espanha, cidade onde o jogador vive atualmente por conta de sua carreira no futebol europeu.

Relacionamento de Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vinícius Júnior assumiram o relacionamento publicamente em outubro do ano passado. A empresária é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos do antigo casamento com Zé Felipe, encerrado em maio de 2025.

Além da repercussão nas redes sociais, Vini Jr. também vive um momento decisivo dentro de campo. Neste domingo, o Real Madrid enfrenta o Futbol Club Barcelona em duelo importante pelo Campeonato Espanhol. Apenas a vitória interessa ao time merengue para seguir com chances de título.

Rumores de término movimentaram redes sociais

Os boatos de separação começaram após Virginia participar de um show da dupla Henrique & Juliano, em Goiânia, no último fim de semana. Internautas apontaram supostas indiretas da influenciadora ao cantar músicas de sofrência ao lado de amigos.

As especulações aumentaram depois que Virginia publicou fotos do evento e Vinícius Júnior não interagiu com a postagem. Páginas de fofoca chegaram a afirmar que o casal teria terminado o relacionamento.

No último dia 4 de maio, porém, o jogador já havia publicado uma foto ao lado da influenciadora para rebater os rumores. A imagem foi apagada horas depois, reacendendo os comentários nas redes sociais.

*Com infromações da CNN

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