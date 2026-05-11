Mudanças

Treinador português quer mais influência no futebol e mudanças na estrutura do clube espanhol.

Madri (ESP) – O técnico José Mourinho estabeleceu duas condições para aceitar um possível retorno ao Real Madrid na próxima temporada. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Diario AS.

Segundo a publicação, as conversas ainda acontecem de forma inicial entre Jorge Mendes, empresário do treinador, e a diretoria merengue.

Mourinho quer mais influência no futebol

A principal exigência do treinador envolve participação ativa nas decisões do departamento de futebol. Mourinho deseja ter influência sobre a política de contratações e definir quais posições precisam de reforços no elenco.

A avaliação inicial do português aponta desequilíbrios no grupo atual, com setores considerados carentes para a próxima temporada.

Durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, entre 2010 e 2013, Mourinho participou diretamente de contratações importantes, como as de Luka Modric, Sami Khedira e Mesut Özil.

Técnico cobra hierarquia mais rígida

A segunda condição apresentada por Mourinho envolve mudanças estruturais no clube. O treinador quer um ambiente com hierarquia clara e menos interferências externas no futebol profissional.

O objetivo é evitar episódios de desgaste interno e problemas de disciplina no elenco.

Segundo o jornal, situações envolvendo Vini Jr., Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger e Kylian Mbappé aumentaram a preocupação da diretoria com o ambiente no vestiário.

Benfica ainda tenta renovar contrato

Atualmente no Benfica, Mourinho já recebeu proposta de renovação do clube português. No entanto, o treinador deve decidir o futuro apenas após o encerramento da temporada europeia.

O contrato do técnico possui uma cláusula de rescisão avaliada em cerca de 3 milhões de euros. O valor pode ser acionado em uma janela de dez dias após o último jogo da temporada.

Real Madrid busca solução para crise interna

A diretoria do Real Madrid vê Mourinho como um nome capaz de recuperar a liderança e a disciplina no elenco. O clube enfrenta pressão após episódios de conflitos internos e resultados abaixo das expectativas na temporada.

Mesmo assim, a negociação ainda depende de avanços formais entre as partes nas próximas semanas.

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