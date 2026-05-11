Educação

Oportunidades contemplam estudantes do Ensino Médio e cursos superiores em diversas áreas.

Publicado em 11 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Manaus (AM) – Estudantes do Amazonas que buscam oportunidade de ingressar no mercado de trabalho já podem se candidatar às novas vagas de estágio abertas pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Nesta semana, o órgão disponibiliza 87 oportunidades para estudantes do Ensino Médio e ensino superior.

As vagas contemplam cursos como Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Farmácia, além de outras áreas de formação.

CIEE oferece vagas para diversas áreas

As oportunidades são destinadas a estudantes amazonenses que desejam adquirir experiência profissional e ampliar a qualificação no mercado de trabalho.

Os valores das bolsas-auxílio variam conforme a carga horária e a empresa contratante.

Os interessados podem realizar o cadastro gratuitamente pelo portal oficial do CIEE.

Portal do CIEE

Cadastro atualizado aumenta chances de convocação

O CIEE orienta os candidatos a manterem os dados pessoais sempre atualizados na plataforma. As empresas utilizam essas informações para contato e encaminhamento às entrevistas.

Outra recomendação é incluir redação e vídeo de apresentação no perfil. Segundo a instituição, esses recursos podem aumentar as chances de seleção para as vagas disponíveis.

Atendimento presencial em Manaus

Quem preferir atendimento presencial pode procurar a sede do CIEE em Manaus.

Endereço

Centro de Integração Empresa-Escola

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

CIEE completa 62 anos de atuação

O Centro de Integração Empresa-Escola é considerado uma das maiores organizações voltadas à inclusão social e profissional de jovens na América Latina.

Segundo a instituição, mais de 7 milhões de brasileiros já foram inseridos no mercado de trabalho por meio de programas de estágio e aprendizagem desenvolvidos pela entidade.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

CIEE oferece mais de 60 vagas de estágio no Amazonas