Manaus (AM) – Estudantes do Amazonas que buscam oportunidade de ingressar no mercado de trabalho já podem se candidatar às novas vagas de estágio abertas pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Nesta semana, o órgão disponibiliza 87 oportunidades para estudantes do Ensino Médio e ensino superior.
As vagas contemplam cursos como Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Farmácia, além de outras áreas de formação.
CIEE oferece vagas para diversas áreas
As oportunidades são destinadas a estudantes amazonenses que desejam adquirir experiência profissional e ampliar a qualificação no mercado de trabalho.
Os valores das bolsas-auxílio variam conforme a carga horária e a empresa contratante.
Os interessados podem realizar o cadastro gratuitamente pelo portal oficial do CIEE.
Cadastro atualizado aumenta chances de convocação
O CIEE orienta os candidatos a manterem os dados pessoais sempre atualizados na plataforma. As empresas utilizam essas informações para contato e encaminhamento às entrevistas.
Outra recomendação é incluir redação e vídeo de apresentação no perfil. Segundo a instituição, esses recursos podem aumentar as chances de seleção para as vagas disponíveis.
Atendimento presencial em Manaus
Quem preferir atendimento presencial pode procurar a sede do CIEE em Manaus.
Endereço
Centro de Integração Empresa-Escola
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
CIEE completa 62 anos de atuação
O Centro de Integração Empresa-Escola é considerado uma das maiores organizações voltadas à inclusão social e profissional de jovens na América Latina.
Segundo a instituição, mais de 7 milhões de brasileiros já foram inseridos no mercado de trabalho por meio de programas de estágio e aprendizagem desenvolvidos pela entidade.
(*) Com informações da assessoria
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