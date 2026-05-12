Operação Trânsito Seguro

As fiscalizações resultaram na abordagem de centenas de veículos, além da identificação de irregularidades no trânsito.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), reforçou as ações da operação “Trânsito Seguro” na zona Leste da capital amazonense. A iniciativa tem como objetivo ampliar a fiscalização viária, reduzir acidentes e promover mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres em áreas de grande circulação de veículos.

As ações foram concentradas principalmente na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, um dos principais corredores viários da região. Durante as operações, agentes de trânsito realizaram abordagens educativas, fiscalização de documentos e intervenções para melhorar a organização do fluxo de veículos.

Operação registra infrações e remoção de veículos

Segundo o IMMU, as fiscalizações resultaram na abordagem de centenas de veículos, além da identificação de irregularidades no trânsito. Em uma das ações realizadas na zona Leste, foram contabilizados 474 veículos abordados, 95 infrações registradas e 14 veículos removidos.

Já em outra etapa da operação, 373 veículos foram fiscalizados, com 89 infrações identificadas e 13 veículos removidos.

Entre as principais irregularidades encontradas estavam motocicletas sem placas, veículos com chassi adulterado, motoristas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ausência de capacete e documentação vencida. Além disso, também foram identificados veículos em condições inadequadas de circulação, como pneus desgastados.

Ações têm foco na redução de acidentes

De acordo com o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, as operações fazem parte das estratégias do município para reduzir infrações e diminuir o número de acidentes e mortes no trânsito.

Além da fiscalização, as equipes também realizaram orientações aos condutores sobre práticas seguras, como respeito aos limites de velocidade, uso correto dos equipamentos obrigatórios e atenção redobrada na condução de motocicletas.

Segundo o órgão, as ações também têm como objetivo coibir comportamentos de risco, como direção sob efeito de álcool, excesso de velocidade e condução de veículos sem habilitação.

População avalia positivamente a fiscalização

Durante as operações, parte dos motoristas e motociclistas abordados destacou a importância da presença da fiscalização nas vias da capital. Para muitos condutores, as ações ajudam a aumentar a sensação de segurança e a reduzir a circulação de veículos irregulares.

Enquanto isso, nas redes sociais, moradores também defendem a ampliação dessas ações em outras zonas de Manaus, especialmente em áreas com alto fluxo de veículos e registros frequentes de infrações.

Operação será ampliada na capital

De acordo com o IMMU, a operação “Trânsito Seguro” seguirá sendo realizada em diferentes regiões da cidade ao longo das próximas semanas. A proposta da Prefeitura de Manaus é intensificar as ações preventivas e reforçar a presença dos agentes de trânsito em pontos estratégicos da capital.

Além disso, o órgão reforça que o trabalho combina fiscalização e educação no trânsito, buscando não apenas aplicar penalidades, mas também conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis e da preservação da vida.

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