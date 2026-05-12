Inusitado

Animal foi contido e devolvido a área de mata

Um jacaré invadiu um salão de beleza e provocou correria entre clientes e funcionárias na última quinta-feira (07), em Cananéia, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu no bairro Carijo, quando uma das manicures percebeu a presença do animal dentro do estabelecimento e correu para se proteger.

O réptil foi capturado pouco depois por um jovem que passava em frente ao local no momento do incidente. Com a ajuda de uma manta entregue pelo dono do comércio, ele conseguiu conter o jacaré e levá-lo de volta a uma área de mata próxima.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o episódio terminou de forma tranquila.

Veja vídeo:

Jacaré invade salão de beleza e assusta clientes pic.twitter.com/mkHdZDzxfU — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 12, 2026

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