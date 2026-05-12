Meio Ambiente

Os animais foram recolhidos e encaminhados ao Ibama

Uma jiboi foi resgatada pelo Patrulhamento Ambiental da Guarda Municipal realizou nesta segunda-feira (11/05), no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Já no bairro Cidade Nova, zona Norte, foi realizado o resgate de um bem-te-vi ferido. A ave foi encontrada por uma moradora, que acolheu o animal e acionou a central, que prontamente enviou uma equipe ao local.

De acordo com a Guarda Municipal, os animais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para realização dos cuidados necessários.

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