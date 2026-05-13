Perda

William Franco Rodrigues tinha 41 anos e lutava contra um câncer descoberto após um acidente de moto em 2025.

Manaus (AM) – O secretário-adjunto da Casa Civil do Amazonas William Franco Rodrigues, de 41 anos. Conhecido como Will Franco, morreu nesta nesta terça-feira (12). Ele era um dos nomes confiança do ex-governador Wilson Lima (União Brasil).

Will foi uma peça-chave na ascensão política de Will, ganhando protagonismo ainda na campanha de 2018. Ao longo da gestão, ele atuou como secretário especial e braço direito em questões de logística e assessoria estratégica.

Luta contra a doença

A batalha de Will contra o câncer começou de forma inesperada no início de 2025. Após sofrer um acidente de motocicleta, ele precisou realizar exames pré-operatórios, momento em que os médicos diagnosticaram um tumor no intestino. Desde então, ele vinha enfrentando o tratamento com discrição e resiliência.

William deixa a esposa, Kelly Almeida, e dois filhos pequenos: Willzinho, de 6 anos, e Cecília, de 2 anos.

Homenagem de Wilson Lima

Em suas redes sociais, o governador Wilson Lima expressou profunda dor pela perda do amigo pessoal e colaborador de longa data.

“Me despeço do meu grande amigo Will, que esteve ao meu lado lá no começo da caminhada. Que acompanhou cada passo, acreditou, incentivou e fez parte dessa história comigo. Que Deus conforte o coração da sua esposa, dos seus filhos e de toda a família. Descanse em paz, meu mano Will”, declarou o governador.

Repercussão na classe política

A morte de Will Franco gerou uma onda de lamentações entre parlamentares, secretários e lideranças políticas do Amazonas. Diversas autoridades destacaram sua lealdade e a habilidade com que conduzia os bastidores do governo, sempre com um perfil conciliador e dedicado à gestão pública.

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