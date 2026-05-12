O atacante Endrick é o favorito dos leitores do Lance! para assumir a camisa 9 da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Mesmo sem vaga garantida entre os 26 convocados, o jogador do Lyon recebeu 43,54% dos votos em enquete promovida pelo portal esportivo.
A votação reuniu oito atacantes que vivem boa fase na temporada e estão no radar do técnico Carlo Ancelotti. Participaram da disputa os jogadores Endrick, João Pedro, Richarlison, Matheus Cunha, Igor Jesus, Igor Thiago, Pedro e Rayan.
Pedro e João Pedro completam o pódio
O segundo colocado foi Pedro, atacante do Flamengo, com 31,08% da preferência dos leitores. Apesar do desempenho, o jogador ainda não foi convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira.
Na terceira posição apareceu João Pedro, atacante do Chelsea, com 9,85% dos votos. O jogador já é presença frequente nas convocações e participou de cinco dos dez jogos da Seleção sob o comando do treinador italiano.
Torcida ainda não aprova escolhas de Ancelotti
Os números mostram que parte da torcida ainda não está convencida pelas escolhas ofensivas feitas por Ancelotti neste início de trabalho na Seleção Brasileira.
Matheus Cunha, por exemplo, disputou oito partidas com a camisa da Seleção, mas recebeu apenas 3,08% da preferência dos leitores.
Já Igor Thiago e Igor Jesus ficaram empatados com 3,54% dos votos cada. Rayan apareceu logo atrás, com 3,69%.
O atacante Richarlison teve o menor índice de aprovação. Mesmo após seis partidas pela Seleção no último ano, o jogador recebeu apenas 1,69% dos votos.
Jornalistas do Lance! também escolhem Endrick
Os jornalistas do Lance!, das redações do Rio de Janeiro e São Paulo, além dos correspondentes do portal, também participaram da escolha do camisa 9 ideal da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.
Assim como ocorreu entre os leitores, Endrick liderou a votação interna com 45% da preferência.
João Pedro terminou na segunda colocação, com 27,5% dos votos. Já Matheus Cunha e Rayan dividiram o terceiro lugar, ambos com 7,5%.
Igor Jesus recebeu 5% da preferência. Pedro, Richarlison e Igor Thiago ficaram empatados com 2,5% cada.
Leia mais:
Richarlison tem lesão confirmada e vai desfalcar o Tottenham