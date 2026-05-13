Conta 2026

Fundação leva ações culturais, turismo sustentável e apresentações de Beiradão à Convenção de Turismo do Amazonas

Publicado em 13 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos participa, nesta quinta e sexta-feira (14 e 15/5), da Conta 2026, considerada um dos principais eventos do setor turístico da região Norte.

Além disso, a programação acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques e reúne empresas, profissionais e instituições ligadas ao turismo e ao desenvolvimento regional.

Conta 2026 destaca cultura e turismo de Manaus

Durante o evento, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos apresentará projetos e ações voltadas ao fortalecimento do turismo cultural em Manaus.

Além disso, o estande institucional divulgará festivais, manifestações populares e atrativos turísticos da capital amazonense. Dessa forma, a prefeitura busca ampliar a valorização da identidade cultural da região.

Beiradão será destaque cultural na convenção

Entre os principais destaques da participação da ManausCult estão as apresentações de Beiradão, ritmo tradicional amazônico ligado à cultura ribeirinha e às comunidades do interior do estado.

As apresentações acontecerão nos dois dias da Conta 2026. Além disso, a programação pretende aproximar visitantes e profissionais do turismo da musicalidade regional amazonense.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Márcio Braz, a participação fortalece a valorização cultural no setor turístico.

“Participar da Conta 2026 é uma oportunidade importante para mostrar a força da cultura amazonense dentro de um dos maiores eventos de turismo da região Norte”, afirmou.

ManausCult reforça turismo cultural e economia criativa

Além das atrações culturais, o público também poderá conhecer iniciativas ligadas à economia criativa, ao turismo sustentável e aos eventos culturais promovidos em Manaus.

A vice-presidente de Turismo da ManausCult, Oreni Braga, destacou que a presença da fundação reforça a promoção da capital como destino turístico cultural.

“A presença da ManausCult na Conta 2026 reforça o compromisso de promover Manaus como um destino turístico cultural e sustentável”, destacou.

Além disso, a convenção fortalece o intercâmbio entre empresários, instituições e profissionais do setor turístico de diferentes regiões do país.

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