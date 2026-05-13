Cigana Sol

Evento reúne espiritualidade, cultura, gastronomia típica e empreendedorismo em celebração realizada pela Casa Cultural Ayédùn

A quarta edição da Festa da Cigana Sol será realizada no próximo dia 18 de maio, a partir das 17h, em Manaus. O evento contará com atividades espirituais, apresentações culturais, gastronomia típica e ações voltadas à valorização da ancestralidade cigana.

Além disso, a celebração é promovida pela Casa Cultural Ayédùn e pela Ile Àṣẹ Ayédùn.

Festa da Cigana Sol celebra ancestralidade e espiritualidade

Mais do que uma festividade, a Festa da Cigana Sol representa um momento simbólico na trajetória espiritual da casa de axé.

Segundo a tradição preservada pela comunidade, a Cigana Sol foi responsável por orientar espiritualmente a Iyá Ayédùn antes mesmo da consolidação da casa dentro do Culto Tradicional Yorùbá.

Além disso, o dia 18 de maio marca o início dessa trajetória espiritual e da parceria construída ao longo dos anos.

De acordo com a história mantida pela casa, a entidade pertence ao povo Imuag e teria vivido na região do Crescente Fértil, território historicamente localizado entre o Oriente Médio e o Nordeste da África.

Programação reúne cultura, acolhimento e empreendedorismo

A programação da Festa da Cigana Sol contará com roda de tchayo, apresentações culturais, fogueira ritualística e acolhimento espiritual.

Além disso, o evento também terá comercialização de produtos e serviços de empreendedores convidados. Entre os itens disponíveis estarão:

cosméticos;

ecobags;

acessórios;

massagens terapêuticas;

e produtos ligados ao autocuidado.

Segundo a Iyá Ayédùn, a celebração simboliza gratidão e reverência à entidade.

“A festa dela é um momento de alegria, de celebração, música, comida e acolhimento”, destacou.

Evento contará com comidas típicas e ingressos sociais

Além das atividades culturais e espirituais, o público poderá aproveitar comidas e bebidas típicas durante toda a programação.

Os ingressos já estão disponíveis, inclusive na modalidade social. Dessa forma, os interessados podem adquirir as entradas por meio das redes sociais da organização.

O evento conta com apoio do Governo do Amazonas, do Conselho Estadual de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

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