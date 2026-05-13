Festival da Cunhã 2026

Troca de ingressos da pista social acontece até sexta-feira em unidades do Super Nova Era em Manaus

A troca de ingressos do Festival da Cunhã 2026 já começou em Manaus e segue até sexta-feira (15). A retirada acontece em três unidades do Super Nova Era.

Idealizado pela Isabelle Nogueira, o evento será realizado no dia 23 de maio, na Arena da Amazônia. Além disso, a expectativa da organização é reunir milhares de pessoas durante a programação.

Festival da Cunhã 2026 terá Joelma como atração principal

A cantora Joelma é a principal atração confirmada do Festival da Cunhã 2026. Além dela, o evento contará com mais de 10 artistas no line-up.

Nesta segunda edição, o festival também terá experiências culturais, espaços de gastronomia regional e áreas dedicadas ao artesanato amazônico. Dessa forma, o público poderá aproveitar uma programação diversificada durante o evento.

Segundo a gerente de marketing do Grupo Nova Era, Viviane Cavalcante, o apoio ao festival reforça a valorização da cultura regional.

“Patrocinar o Festival da Cunhã é uma forma de reforçar nosso compromisso com a cultura amazônica e com as tradições que fazem parte da identidade do nosso povo”, destacou.

Como fazer a troca de ingressos do Festival da Cunhã

A troca de ingressos do Festival da Cunhã acontece diariamente, das 13h às 20h, na unidade escolhida durante o cadastro online.

Além disso, para garantir a entrada da pista social, o público deverá:

realizar cadastro prévio online;

apresentar CPF no momento da retirada;

e doar 2 kg de alimentos não perecíveis, exceto sal, ou uma lata de leite em pó.

Cada pessoa terá direito a um ingresso. Portanto, a organização orienta que os participantes realizem a retirada dentro do prazo estabelecido.

Confira os locais de troca em Manaus

As trocas dos ingressos acontecem nas seguintes unidades do Super Nova Era:

Nova Era Grande Circular — avenida Autaz Mirim, nº 8900, bairro Jorge Teixeira;

Nova Era Flores — avenida Torquato Tapajós, nº 2871, bairro Flores;

Nova Era Parque 10 — avenida Governador José Lindoso, nº 3007.

Além disso, o Festival da Cunhã 2026 deve movimentar o cenário cultural e turístico de Manaus nos próximos dias.

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