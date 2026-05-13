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Projeto cultural patrocinado pela Cigás promove oficinas, doação de livros e apresentações artísticas no Amazonas.

A quarta edição do projeto Amazônia das Palavras está em circulação pelo interior do Amazonas. A iniciativa leva literatura, arte e formação cultural a diferentes municípios do estado.

Realizado pela Associação Mapinguari, o projeto conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Além disso, a programação também passará por Manaus.

As atividades são gratuitas e voltadas principalmente para estudantes da rede pública e comunidades locais. Ao todo, o projeto percorre sete cidades amazonenses: Coari, Codajás, Anori, Anamã, Manacapuru, Iranduba e Manaus.

Oficinas, livros e apresentações culturais

A programação inclui oficinas literárias nos turnos da manhã e da tarde. Além disso, o público poderá participar de atividades culturais no período noturno.

Entre os destaques estão a exibição do documentário “Amazônia das Palavras – Terceira Edição” e homenagens a nomes importantes da literatura brasileira, como a escritora Maria Firmina dos Reis.

O projeto também fará doação de livros para bibliotecas escolares. As instituições participantes receberão certificação de “Escola Amiga da Leitura”.

Além disso, a programação contará com apresentações artísticas, como o espetáculo circense “Silêncio Total – Vem chegando um palhaço”, estrelado pelo ator Luiz Carlos Vasconcelos.

A coordenadora-geral do projeto Amazônia das Palavras, Fernanda Kopanakis, destacou a importância do patrocínio da Cigás para a realização da quarta edição da iniciativa no Amazonas.

Segundo ela, o apoio da Companhia fortalece ações culturais desenvolvidas no estado e amplia o alcance das atividades voltadas à educação e à formação cultural de estudantes e educadores.

“É extremamente significativo o patrocínio da Cigás ao projeto, ainda mais por se tratar de uma Companhia do Amazonas que mostra, com isso, preocupação em incentivar e patrocinar projetos culturais dentro do próprio estado”, afirmou a coordenadora.

Fernanda também ressaltou que o projeto trabalha para que a arte-educação possibilite aos participantes, “ver o mundo sob óticas diferentes do que estão acostumados” e destacou que “sem o apoio de parceiros como a Cigás ações como essa não seriam possíveis”.

Projeto fortalece cultura e educação

Segundo o diretor-presidente da Companhia, Heraldo Câmara, a Cigás acredita que investir em cultura e educação também significa investir no desenvolvimento social do estado.

“O Amazônia das Palavras é uma iniciativa que promove o acesso à literatura, incentiva a formação de novos leitores e fortalece a valorização da identidade cultural amazônica. Para a Companhia, é importante apoiar um projeto que percorre diferentes municípios do estado”, declarou.

A edição de 2026 amplia o alcance do projeto e consolida uma trajetória iniciada em 2018. Desde então, a iniciativa já impactou milhares de pessoas em ações presenciais e virtuais.

Além disso, a proposta segue alinhada ao incentivo à leitura, à valorização da cultura amazônica e à democratização do acesso à arte.

A etapa final do projeto ocorrerá no dia 18 de maio, em Manaus, no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho. A Cigás, uma das patrocinadoras da iniciativa, participará da programação.

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