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Levantamento mostra que cidades do ABC somam bons resultados históricos, mas ainda distante do volume registrado em São Paulo

Um levantamento da Adobe Acrobat sobre a distribuição histórica de notas 1000 na redação do ENEM em São Paulo revela que, embora o ABC paulista tenha presença relevante no ranking estadual, o desempenho da região ainda fica muito abaixo da capital. Entre 1998 e 2024, a cidade de São Paulo acumulou 2.420 redações com nota máxima, consolidando uma liderança isolada no estado.

No recorte do ABC, São Bernardo do Campo aparece como o município mais bem posicionado, com 185 notas 1000 no período. Em seguida vêm Santo André, com 178, e São Caetano do Sul, com 68. Juntas, as três principais cidades da região somam 431 redações nota máxima ao longo das últimas décadas.

Apesar do desempenho consistente, o volume ainda é significativamente inferior ao da capital. Sozinha, São Paulo tem mais de cinco vezes o total combinado das três cidades do ABC, evidenciando uma concentração expressiva dos melhores resultados no maior centro urbano do estado.

A comparação também mostra que o ABC se posiciona próximo de cidades médias do interior. São Bernardo do Campo, por exemplo, aparece em nível semelhante a municípios como São José dos Campos (187 notas 1000), enquanto Santo André se aproxima de cidades como São José do Rio Preto (153). Já São Caetano do Sul fica mais distante do topo, com números próximos a cidades como Mogi das Cruzes (72).

No cenário nacional, o padrão observado em São Paulo ajuda a explicar o protagonismo do estado no desempenho do ENEM. Por concentrar grandes centros urbanos, ampla rede de ensino e maior densidade populacional, São Paulo reúne, sozinho, um volume de notas 1000 superior ao de muitos estados brasileiros inteiros. Esse cenário reforça a desigualdade regional na distribuição das redações com nota máxima, com maior concentração no Sudeste, especialmente em cidades de grande porte.

No cenário geral paulista, porém, o padrão segue concentrado: enquanto a capital ultrapassa a marca de 2 mil redações nota 1000, a maioria dos municípios (incluindo os do ABC) permanece abaixo de 200 ocorrências históricas. O resultado evidencia um funil de excelência, com poucos polos concentrando grande parte dos desempenhos máximos no estado.