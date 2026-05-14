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Contribuintes adimplentes concorrem a prêmios de até R$ 300 mil na campanha IPTU Premiado.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus alertou que a terceira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 vence nesta sexta-feira (15). Os contribuintes que mantêm o pagamento em dia seguem participando da campanha IPTU Premiado, que distribui prêmios em dinheiro ao longo do ano.

Segundo a prefeitura, os sorteios mensais oferecem premiações de até R$ 40 mil para os proprietários de imóveis adimplentes.

Campanha terá prêmios de até R$ 300 mil

O calendário da campanha também prevê sorteios especiais com valores de até R$ 200 mil. Além disso, haverá um prêmio extra de R$ 300 mil destinado aos contribuintes que não apresentarem débitos de IPTU.

O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), Arminio Pontes, destacou a importância do pagamento em dia.

“O pagamento dentro do prazo garante a participação nos sorteios e amplia as chances de premiação ao longo do ano”, afirmou.

De acordo com o subsecretário, quem quitou o imposto em cota única já está automaticamente incluído em todos os sorteios previstos para 2026.

Aplicativo garante desconto nas parcelas

Os contribuintes que utilizam o aplicativo Manaus Atende Digital também recebem desconto de 2% sobre cada parcela paga até a data de vencimento.

O benefício é válido apenas para quem aderiu ao carnê digital. O desconto não é concedido aos contribuintes que utilizam carnê impresso enviado pelos Correios ou emitido pelo portal da prefeitura.

O aplicativo está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS e permite acessar os boletos de forma rápida e segura.

Em caso de dúvidas, o atendimento é realizado pela Central 156, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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