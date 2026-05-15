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Desempenho, custo-benefício e compatibilidade com inteligência artificial impulsionam vendas de notebooks no Amazonas

O consumidor amazonense tem priorizado a compra de computadores e notebooks preparados para inteligência artificial (IA). Além disso, desempenho, durabilidade e custo-benefício continuam entre os principais fatores analisados antes da compra. A avaliação é do especialista em tecnologia da Info Store, Marcos Ferreira.

Segundo ele, o avanço das ferramentas de IA mudou o perfil de consumo no setor de informática, principalmente entre profissionais que dependem de máquinas mais potentes para o trabalho.

“Hoje temos um perfil de consumidor amazonense que quer comprar notebooks habilitados para usar a ferramenta Copilot, por exemplo, ou até mesmo designers buscando máquinas mais potentes para usar as IA de criação de conteúdo”, afirma Marcos Ferreira.

Inteligência artificial influencia compra de notebooks

De acordo com o especialista, a necessidade de rodar softwares mais pesados e ferramentas de produtividade tem impulsionado a procura por equipamentos de maior desempenho.

Entre os principais públicos que buscam esse tipo de tecnologia estão profissionais das áreas de arquitetura, engenharia, design e produção de conteúdo.

“Hoje o consumidor busca equipamentos que entreguem desempenho, mas que também tenham custo-benefício. Muitas pessoas já procuram máquinas preparadas para utilizar recursos de inteligência artificial”, explica.

Além disso, a popularização das plataformas de IA aumentou o interesse por computadores capazes de executar multitarefas e aplicações mais avançadas.

Computadores de alta performance ganham espaço no mercado

Segundo Marcos Ferreira, notebooks de alta performance deixaram de atender apenas o público gamer e passaram a ocupar espaço cada vez maior no ambiente profissional.

A demanda inclui equipamentos capazes de rodar programas de modelagem 3D, edição de vídeo, renderização e ferramentas de criação de conteúdo.

“A necessidade de rodar programas de modelagem 3D, edição de vídeo, renderização e ferramentas de criação de conteúdo tem feito com que notebooks de alta performance deixem de atender apenas gamers e passem a ocupar espaço cada vez maior no ambiente profissional”, comenta.

Grupo Info reúne mais de 30 lojas na Região Norte

Referência em informática na Região Norte, a Info Store integra o Grupo Info, que possui mais de 30 lojas distribuídas nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Além da Info Store, o grupo também reúne as marcas Rhadium, especializada em soluções para casas inteligentes e gamers, franquias da Samsung e Motorola, além da distribuidora AMZ Tech, voltada para vendas no atacado e no segmento B2B.

O grupo ainda mantém seis assistências técnicas especializadas em manutenção de eletrônicos.

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