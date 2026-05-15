Semana da Enfermagem

Centec realiza testes rápidos, aferição de pressão e ações de saúde preventiva abertas à população

Publicado em 15 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – A Semana da Enfermagem 2026 do Centro de Ensino Técnico vai oferecer vacinação, testes rápidos e serviços gratuitos de saúde para a população entre os dias 18 e 21 de maio.

A programação acontecerá presencialmente nas unidades do Centec e contará com ações voltadas tanto à formação prática dos estudantes quanto ao atendimento da comunidade.

Serviços gratuitos

Entre os destaques da programação está a ação de saúde pública marcada para o dia 20 de maio, das 8h às 12h.

Durante o evento, a população poderá acessar vacinação do calendário vacinal adulto, testes rápidos e distribuição de preservativos.

Além disso, no dia 21 de maio, o Centec promoverá uma blitz da saúde em frente à unidade Centec 01, com aferição de pressão arterial e testes de glicemia capilar.

Formação prática

Segundo a diretora-presidente do Centec, Eliana Cássia de Souza, as atividades aproximam os estudantes da rotina profissional e fortalecem ações preventivas de saúde.

A programação também contará com palestras, oficinas práticas e salas temáticas conduzidas por profissionais da área da saúde.

Entre os temas abordados estão saúde mental no ambiente de trabalho, ética profissional, punção venosa e responsabilidade no uso de contraste em exames de imagem.

Saúde preventiva

As ações de vacinação e monitoramento básico de saúde reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças.

Segundo especialistas, serviços simples como aferição de pressão arterial e testes de glicemia ajudam na identificação precoce de problemas como hipertensão e diabetes.

Além disso, a atualização da carteira vacinal reduz riscos de doenças transmissíveis e complicações futuras.

Programação completa

A Semana da Enfermagem também terá oficinas práticas em laboratório com vagas limitadas para estudantes do curso técnico em enfermagem.

De acordo com a organização, a proposta do evento é ampliar o conhecimento técnico dos alunos e fortalecer a integração entre instituição, estudantes e comunidade.

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