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Ele ainda recebeu cartão amarelo ao reclamar da decisão da arbitragem

O atacante Neymar ficou revoltado após ser substituído por engano durante a partida entre o Santos e o Coritiba, neste domingo (17/05), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe perdeu por 3 a 0.

Segundo o Santos, a troca deveria ter sido feita para a saída do lateral Gonzalo Escobar. No entanto, o quarto árbitro levantou a placa indicando Neymar, que deixou o gramado momentaneamente para receber massagem na panturrilha após sentir dores.

Veja o vídeo;

Neymar ficou maluco, e com total razão. pic.twitter.com/I4L4ByhHlZ — out of context brasileirão (@oocbrsao) May 17, 2026

Revoltado com a situação, o craque tentou voltar ao campo, mas acabou impedido e ainda recebeu cartão amarelo ao reclamar da decisão da arbitragem. Como o substituto, Robinho Júnior, já havia entrado em campo, a troca foi confirmada e Neymar não pôde retornar.

Na saída do estádio, o jogador explicou o que aconteceu. “Eu estava sendo atendido. Na verdade, pedi para sair porque tomei uma pancada no primeiro tempo, ficou muito dolorida e fiquei com um pouco de medo”, disse.

“Os caras já tinham falado que seria o Gonzalo (Escobar) que ia sair. Aí eu fico esperando para voltar para o jogo (…) o jogo reinicia e eu fico: ‘Cadê? Não vão me deixar entrar?’”, completou.

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