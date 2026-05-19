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Técnico Roberto Martínez aposta em mistura de experiência e juventude na seleção portuguesa.

Publicado em 19 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Lisboa (Portugal) – A Seleção de Portugal divulgou nesta terça-feira a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é o atacante Cristiano Ronaldo, que disputará mais um Mundial aos 41 anos.

O técnico Roberto Martínez apostou em uma combinação entre jogadores experientes e jovens promessas do futebol europeu.

Portugal integra o Grupo K ao lado das seleções da RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.

Cristiano Ronaldo lidera geração experiente

Além de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa contará com nomes consolidados como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rúben Dias.

A convocação reforça a aposta de Portugal em atletas acostumados a grandes competições internacionais.

Jovens talentos ganham espaço na seleção

Entre as promessas convocadas estão João Neves e Vitinha, considerados destaques da nova geração portuguesa.

Outros nomes chamados foram João Félix, Rafael Leão e Gonçalo Ramos.

Veja a lista dos convocados de Portugal

Goleiros

Diogo Costa

Rui Silva

José Sá

Ricardo Velho

Defensores

João Cancelo

Diogo Dalot

Rúben Dias

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Tomás Araújo

Nuno Mendes

Matheus Nunes

Nélson Semedo

Meio-campistas

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

João Neves

Vitinha

Rúben Neves

Samu Costa

Atacantes

Francisco Trincão

Rafael Leão

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

João Félix

Pedro Neto

Francisco Conceição

Gonçalo Guedes

Portugal estreia contra a RD Congo

A seleção portuguesa estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho contra a RD Congo, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Na segunda rodada, Portugal enfrenta o Uzbequistão no dia 23 de junho, novamente em Houston.

A equipe encerra a participação na fase de grupos no dia 27 de junho diante da Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami.

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