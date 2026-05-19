Lisboa (Portugal) – A Seleção de Portugal divulgou nesta terça-feira a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é o atacante Cristiano Ronaldo, que disputará mais um Mundial aos 41 anos.
O técnico Roberto Martínez apostou em uma combinação entre jogadores experientes e jovens promessas do futebol europeu.
Portugal integra o Grupo K ao lado das seleções da RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.
Cristiano Ronaldo lidera geração experiente
Além de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa contará com nomes consolidados como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rúben Dias.
A convocação reforça a aposta de Portugal em atletas acostumados a grandes competições internacionais.
Jovens talentos ganham espaço na seleção
Entre as promessas convocadas estão João Neves e Vitinha, considerados destaques da nova geração portuguesa.
Outros nomes chamados foram João Félix, Rafael Leão e Gonçalo Ramos.
Veja a lista dos convocados de Portugal
Goleiros
- Diogo Costa
- Rui Silva
- José Sá
- Ricardo Velho
Defensores
- João Cancelo
- Diogo Dalot
- Rúben Dias
- Gonçalo Inácio
- Renato Veiga
- Tomás Araújo
- Nuno Mendes
- Matheus Nunes
- Nélson Semedo
Meio-campistas
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
- João Neves
- Vitinha
- Rúben Neves
- Samu Costa
Atacantes
- Francisco Trincão
- Rafael Leão
- Gonçalo Ramos
- Cristiano Ronaldo
- João Félix
- Pedro Neto
- Francisco Conceição
- Gonçalo Guedes
Portugal estreia contra a RD Congo
A seleção portuguesa estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho contra a RD Congo, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
Na segunda rodada, Portugal enfrenta o Uzbequistão no dia 23 de junho, novamente em Houston.
A equipe encerra a participação na fase de grupos no dia 27 de junho diante da Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami.
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