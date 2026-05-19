Lisboa (Portugal) – A Seleção de Portugal divulgou nesta terça-feira a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é o atacante Cristiano Ronaldo, que disputará mais um Mundial aos 41 anos.

O técnico Roberto Martínez apostou em uma combinação entre jogadores experientes e jovens promessas do futebol europeu.

Portugal integra o Grupo K ao lado das seleções da RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.

Cristiano Ronaldo lidera geração experiente

Além de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa contará com nomes consolidados como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rúben Dias.

A convocação reforça a aposta de Portugal em atletas acostumados a grandes competições internacionais.

Jovens talentos ganham espaço na seleção

Entre as promessas convocadas estão João Neves e Vitinha, considerados destaques da nova geração portuguesa.

Outros nomes chamados foram João Félix, Rafael Leão e Gonçalo Ramos.

Veja a lista dos convocados de Portugal

Goleiros

  • Diogo Costa
  • Rui Silva
  • José Sá
  • Ricardo Velho

Defensores

  • João Cancelo
  • Diogo Dalot
  • Rúben Dias
  • Gonçalo Inácio
  • Renato Veiga
  • Tomás Araújo
  • Nuno Mendes
  • Matheus Nunes
  • Nélson Semedo

Meio-campistas

  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva
  • João Neves
  • Vitinha
  • Rúben Neves
  • Samu Costa

Atacantes

  • Francisco Trincão
  • Rafael Leão
  • Gonçalo Ramos
  • Cristiano Ronaldo
  • João Félix
  • Pedro Neto
  • Francisco Conceição
  • Gonçalo Guedes

Portugal estreia contra a RD Congo

A seleção portuguesa estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho contra a RD Congo, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Na segunda rodada, Portugal enfrenta o Uzbequistão no dia 23 de junho, novamente em Houston.

A equipe encerra a participação na fase de grupos no dia 27 de junho diante da Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami.

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