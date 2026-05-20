Cultura

O evento também oferece palestras, além de serviços de bem-estar

O Conselho Municipal de Cultura (Concultura) promove uma ação especial no bairro Redenção, com oferta de diversos serviços gratuitos à população. A iniciativa também se estende a comunidades próximas e busca ampliar o acesso à cidadania, cultura e oportunidades de geração de renda.

Esta é a 9ª edição do projeto, que tem como objetivo descentralizar as ações culturais e aproximar artistas, empreendedores e trabalhadores da economia criativa dos serviços públicos e programas de apoio.

Entre os atendimentos disponíveis estão orientação jurídica, suporte contábil, abertura de Microempreendedor Individual (MEI) e cadastro na Plataforma Porta da Cultura, que conecta artistas manauaras a editais e oportunidades do setor cultural. O evento também oferece palestras, além de serviços de bem-estar como corte de cabelo e manicure.

A ação será realizada no dia 23 de maio (sábado), às 17h40, na Rua Gurupi, nº 1967, bairro Redenção, em Manaus. A organização reforça a importância da participação dos artistas locais, que poderão realizar o cadastro na plataforma levando a documentação necessária.

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