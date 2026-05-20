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Polícia encontrou tabletes de droga, balança de precisão e dinheiro trocado durante abordagem

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (19) após ser flagrado com uma mochila recheada de tabletes de maconha dentro de uma adega no bairro Mundo Novo, zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) chegaram ao local após denúncias recebidas pelo Disque-Denúncia informando sobre uma possível movimentação ligada ao tráfico de drogas na região.

Ao entrarem no estabelecimento, os policiais encontraram o suspeito sozinho. Durante a abordagem, os agentes localizaram uma mochila com tabletes de maconha, uma balança de precisão e R$ 64 em dinheiro.

Ainda conforme a polícia, o homem tentou negar que a mochila fosse dele e afirmou que apenas trabalhava na adega, apesar da versão apresentada, ele foi detido e levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O caso foi registrado como tráfico de drogas e o suspeito permanece à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Homem é preso com mochila recheada de maconha em adega de Manaus pic.twitter.com/nrGnpoqy2S — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 20, 2026

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